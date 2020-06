Atlas Copco investeert in ‘slimmere’ fabriek, maar er komen geen jobs meer bij Philippe Truyts

12 juni 2020

17u10 20 Antwerpen Atlas Copco in Wilrijk laat zich niet uit het lood slaan door de economische gevolgen van het coronavirus. De fabriek die ook bekend staat als de ‘universiteit van de perslucht’, gaat elk jaar 15 miljoen euro pompen in de site. Daarbovenop komt nog eens 10 miljoen euro voor het aanleren van nieuwe vaardigheden aan het personeel. Bij Atlas Copco werken 2.900 mensen. Dat aantal wijzigt niet.

Niet alles verliep vrijdag volgens plan bij Atlas Copco. Normaal waren Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) en Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) naar Wilrijk gekomen. Vlaanderen geeft immers 2 miljoen euro steun, gespreid over drie jaar, voor het bijscholen van personeel. Jambon en Crevits moesten echter in Brussel blijven omwille van politiek urgente kwesties.

Oogsten

De investeringen moeten er volgens Vagner Rego, die het departement compressortechniek leidt, voor zorgen dat Atlas Copco de wereldwijde concurrentie voorblijft. “We hopen dat we binnen twee à drie jaar kunnen oogsten”, zegt Wouter Ceulemans, voorzitter van Atlas Copco Airtec.

De vestiging in Wilrijk, de grootste in de wereld, wil de productiviteit verhogen met het uitrollen van nieuwe technologieën. Drie maanden geleden voerde Atlas Copco op zijn site nog een 5G-netwerk in. Bedoeling is ook om meer duurzame compressoren te ontwikkelen dankzij artificiële intelligentie. “140.000 compressoren over de hele wereld zijn met elkaar verbonden. Dat levert betere onderhoudsprogramma’s op en beperkt het energieverbruik”, stelt Ceulemans.

Coronaschade beperkt

De voorbije jaren wierf Atlas Copco in WIlrijk steeds zo’n 150 nieuwe medewerkers aan. Dat hing samen met 35 miljoen euro aan investeringen in nieuwe productietechnologie. Een netto aangroei in jobs zit er voorlopig niet meer in. Ceulemans: “We zijn tevreden dat we tijdens de coronacrisis de schade konden beperken. Dankzij de maatregelen van de overheid kwamen we de storm door. Momenteel is nog een kleine minderheid bij de arbeiders tijdelijk werkloos, bij de bedienden schommelt dat tussen 10 en 20 procent.” Ceulemans wijst er wel op dat de hoge loonkost in België een handicap blijft.