Atheneum aan Rooseveltplaats krijgt verkeersvrij plein voor schoolpoort ADA

12 augustus 2020

13u49 0 Antwerpen Als alles goed verloopt is de vernieuwde Rooseveltplaats tegen eind dit jaar afgewerkt. De aannemer start binnenkort met het laatste kwadrant: het gedeelte voor het Atheneum. Dat wordt verkeersvrij gemaakt. Ook het kruispunt van de Gemeentestraat met de Osystraat en Van Ertbornstraat en het kruispunt van de Gemeen­te­straat met de Van Stralen­straat aan wordt onder onder handen genomen.

De werken aan de Rooseveltplaats gaan hun laatste rechte lijn in. Half augustus is het derde kwadrant van de Rooseveltplaats, langs de Italiëlei volledig afgewerkt. Hierna start de aannemer meteen met het laatste stuk van de Rooseveltplaats, aan het Atheneum. Dit wordt een verkeersvrij plein voor de leerlingen. Dat betekent dat er ook geen bussen meer zullen stoppen. Enkel de taxistandplaatsen blijven behouden. Eind dit jaar moet de Rooseveltplaats dan volledig afgewerkt zijn.

Ook het kruispunt van de Gemeentestraat met de Osystraat en Van Ertbornstraat en het kruispunt van de Gemeen­te­straat met de Van Stralen­straat aan wordt onder onder handen genomen. “Dit betekent dat vanaf 12 augustus er geen doorgaand verkeer meer mogelijk is ter hoogte van de Gemeen­te­straat, zowel vanuit het oosten als het westen. Ook de Van Stralen­straat, de Osystraat en de Van Ertborn­straat zullen in beide richtingen afgesloten zijn. Alleen de inrit van parking ‘Antwerpen Roosevelt’ blijft bereik­baar”, klinkt het bij de Noorderlijn. Als alles goed gaat, stelt de aannemer in de loop van oktober de Gemeen­te­straat opnieuw open. Tegen het einde van het jaar geldt dit ook voor de Van Stralen­straat en de Van Ertborn­straat.