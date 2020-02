Atelier Recup bouwt Droomhut voor Antwerpse jeugd in Spoor Oost CVDP

24 februari 2020

13u47 0 Antwerpen Christophe Lemmens (40) en Ruud Mesdag (33) van Atelier Recup bouwen in Spoor Oost een boomhut voor jeugdorganisaties. De Droomhut wordt een ontmoetingsplek voor Antwerpse jongeren, als onderdeel van het project J100.

Het project J100 gaat uit van verschillende Antwerpse jeugdorganisaties waaronder JES vzw. Deze organisatie ondersteunt kinderen in steden via jeugdwerk, vorming, creatieve expressie en opleiding. Met J100 organiseert ze maandelijkse bijeenkomsten om jongeren in dialoog te laten treden. In de Droomhut zullen ze hiervoor hun eigen plek hebben. “Bij de start van het project hielden we workshops met de jongeren om erachter te komen wat voor gebouw ze wilden”, vertelt Christophe. “Hieruit bleek dat voor veel stadskinderen boomhutten en kampen niet vanzelfsprekend zijn. Zo ontstond het idee van de Droomhut.”

Uitdagende en ecologische bouw

Christophe en Ruud maakten een ontwerp van de Droomhut en startten in het voorjaar van 2019 met de bouw ervan. “De boomhut staat op een stalen constructie die werd gemaakt door een sociaal lasatelier. De ruimte daarboven bouwen wij uit hout. Het ontwerp is gebaseerd op een Romeins colosseum waarbij de mensen rond een spreker zitten. De bouw ervan is een uitdaging omdat het een speciale vorm heeft met vele hoeken.” Het openingsfeest van de Droomhut zal plaatsvinden op 29 mei.

De Droomhut wordt gebouwd op een ecologisch manier met zo veel mogelijk recuperatiemateriaal. “De dakvensters en ander materiaal kregen we als sponsoring van Eco-dé en ons reconstructiehout komt van het Ecohuis. Door het hergebruiken van materiaal proberen we de afvalberg te verkleinen. We gebruiken ook een ecologisch alternatief voor Gyproc.”

Ontmoetingsruimtes met een verhaal

Beeldend kunstenaar Christophe en landschapsarchitect Ruud startten vijf jaar geleden samen met Atelier Recup. Het duo werkt aan sociaal artistieke projecten die ze zelf ontwerpen en bouwen zoals meubels, beeldend werk en ruimtelijke inrichting. “We maken graag ontmoetingsruimtes voor mensen waar een verhaal achter zit en geloven in de verbindende factor van kunst in de publieke ruimte. We denken daarbij ook na over de vorm en het materiaal dat we gebruiken. Recuperatie en duurzaam werken is belangrijk voor ons.”

Vijf jaar geleden bouwde Atelier Recup samen met leerlingen uit BUSO-school de Ark een Tempelmarkt. De houten tribune op de Luchtbal werd gemaakt als centrale ontmoetingsplek. Het hout was afkomstig van de Velodroom, een wielerpiste van een ander project. “We lieten koffers met planken rondreizen door scholen, zodat kinderen er een tekst op konden schrijven. Het was een fijn artistiek project waarbij we met veel mensen samenwerkten.”