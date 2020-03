Assisenproces over roofmoord op Leopoldine (76) opgeschort en uitgesteld naar begin mei BJS

13 maart 2020

17u32 15 Antwerpen Omwille van het coronavirus wordt het Antwerpse assisenproces over de roofmoord op Leopoldine De Decker (76) uitgesteld naar begin mei. Dat laat het Antwerpse hof van beroep vrijdag weten. Eerder op de dag stuurde het College van Hoven en Rechtbanken aanbevelingen over corona rond.

Donderdag werden de laatste getuigen in de zaak over de vermoorde dame uit de Antwerpse wijk Dam verhoord. Vrijdag zouden normaal de pleidooien over de schuldvragen beginnen, maar de zitting ging niet door. Nu is definitief beslist dat de assisenzaak wordt opgeschort. Pas in de eerste werkweek van mei wordt de zaak hernomen, op het Antwerpse hof van beroep. “Deze maatregelen zijn noodzakelijk in het kader van de volksgezondheid”, zegt het hof.

Het College van Hoven en Rechtbanken adviseert om vanaf maandag enkel de dringende zaken nog te behandelen voor zover de gezondheidsvoorwaarden het toelaten. Voor strafzaken betekent dat enkel zaken met aangehoudenen of zaken met een dringend karakter, zoals problemen met de verjaring, zedendelinquenten, recidivisten, enzovoort.