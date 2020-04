Assisenjury moet in Antwerpen terug aan het werk op 5 mei Patrick Lefelon

23 april 2020

10u01 0 Antwerpen

Het stilgelegde assisenproces over de roofmoord op Leopoldine De Decker wordt op dinsdag 5 mei hervat. Dat heeft voorzitter Jo Daenen beslist. De jurylyden krijgen vandaag een brief met praktische afspraken om corona-veilig te zetelen.

Het proces was op 13 maart stilgelegd nadat de laatste getuigen waren ondervraagd. Op het proces staan vijf verdachten terecht voor de roofmoord op de 73-jarige Leopoldine De Decker in de Lange Lobroekstraat in Antwerpen. Voorzitter Jo Daenen besliste om niet aan de pleidooien te beginnen omdat er een lockdown zat aan te komen.

Twee hoofdverdachten Branko Stankovski en Daniël Florojkic mochten de gevangenis verlaten. De twee beloofden zich bij de hervatting van het proces terug aan te bieden aan de gevangenis. De drie andere verdachten zaten niet meer in voorarrest.

Afgelopen week is de plechtige zittingszaal in het hof van beroep ingericht voor de hervatting van het proces. Alle zitplaatsen voor jury, verdachten, burgerlijke partijen en advocaten zijn uitgemeten zodat de anderhalve meter afstand wordt bewaard. Iedereen zal een vaste plaats krijgen. Maximum dertig toeschouwers worden in de zaal toegelaten.

De vraag is of alle twaalf juryleden nog gezond en wel zijn. Voor dit proces zijn ook vier reserve-juryleden aangeduid. Zij worden allemaal dinsdag 5 mei om 9 uur op het hof van beroep verwacht. Het proces zal vermoedelijk tot vrijdag 8 mei duren.

Alle andere assisenzaken zijn voorlopig verschoven naar het najaar. Zo is het proces over de moord op Nancy De Landtsheer (51) in Deurne uitgesteld. Zij werd in de nacht van 4 op 5 juli 2018 door de 43-jarige Carlos Manuel M. vermoord in hun appartement in de Arendshoflaan in Deurne. Het proces stond gepland voor volgende week maar is uitgesteld.