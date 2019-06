ASSISEN. “Zoals mijn zoon is gedood, zo slachten ze dieren zelfs niet af”: mama slachtoffer breekt in tranen uit tijdens getuigenis BJS

04 juni 2019

16u19 2 Antwerpen “Yves was een échte knuffelbeer. Hij toonde graag affectie. Als je in zijn hart zat, liet Yves dat héél hard blijken.” De familie van slachtoffer Yves Van Oers (37) had dinsdag op de tweede dag van het assisenproces tegen Tom Verboven (26) uit Stabroek niets dan goede woorden. De beschuldigde, die zich voor doodslag moet verantwoorden, gaf géén krimp tijdens de emotionele getuigenissen.

Slachtoffer Yves Van Oers had in de nacht van 22 juli op 23 juli 2017 zijn verjaardag met Tom Verboven gevierd in café Den Treffer in Ekeren. Getuigen hadden hen zien kussen. Daarna waren ze samen weggegaan richting het appartement van het slachtoffer aan de Konijnenberg. Op 24 juli werd Van Oers door zijn moeder dood teruggevonden in de keuken. Een messteek was hem fataal geworden.

Bronstige blik

Tom Verboven gaf toe dat hij Van Oers gestoken had omdat die té opdringerig zou geweest zijn. “Yves kreeg ineens een bronstige blik in zijn ogen en duwde me in een hoek. Ik denk dat hij zich niet meer kon beheersen”, beweert Verboven, die met zijn seksuele geaardheid worstelde. “Als er een pollepel had gehangen, dan had ik die genomen. Het had niet zo drastisch moeten eindigen.”

Het was de buurman van Yves die me in paniek opbelde. Hij had in de gang bloedspatten gevonden en vond het vreemd dat Yves dampkap al het hele weekend aanstond Moeder slachtoffer

Dat Yves homo was, had zijn zus al redelijk snel door. “Ik moet 16 jaar geweest zijn, toen ik in de gaten kreeg dat Yves voor de mannen was”, zei Leslie. “Omdat ik hem niet in een gênante positie wilde brengen, confronteerde ik hem niet met zijn geaardheid. Enkele jaren later heeft Yves het dan toch verteld, nadat ik hem erop had aangesproken. Iedereen in de familie was er oké mee. We wilden gewoon dat hij gelukkig was.”

De mama van Yves, Godelieve Aernouts, brak tijdens haar getuigenis in tranen uit. Ze vertelde de juryleden dat ze de dood van haar zoon, net geen twee jaar geleden, geen plaats kan geven. “Na de scheiding van mijn man heb ik nog jaren met Yves samengewoond”, haalde ze herinneringen op. “Hij was zo’n goede jongen. Echt waar, Yves deed alles voor de mensen die hij graag zag. Ik geef een voorbeeld. Als hij kon, ging hij elke week zijn 94-jarige grootmoeder in de home bezoeken.”

Akelig gevoel

Godelieve wist dat haar zoon zich soms eenzaam voelde. “Yves verlangde naar een partner”, zei ze. “Hij werd ook ouder en alleen thuiskomen vond hij steeds erger. Wanneer hij niet alleen wilde zijn, kwam hij langs bij ons. Dan gaf hij mij soms een knuffel en zei me dat hij van me hield.”

Assisenvoorzitter Camille Liesens vroeg Godelieve ook om te vertellen over die bewuste van twee jaar geleden, toen ze haar zoon dood in zijn keuken had gevonden. Godelieve huiverde en begon dan te vertellen. “Het was de buurman van Yves die me in paniek opbelde. Hij had in de gang bloedspatten gevonden en vond het vreemd dat Yves dampkap al het hele weekend aanstond. Hij zei me dat hij een akelig gevoel had en vroeg me om ze snel mogelijk te komen.”

“Toen ik het appartement van Yves betrad, hoopte ik dat hij gewoon lag te slapen”, ging Godelieve verder. “Toen ik de dampkap wilde afzetten, zag ik mijn zoon in een grote plas bloed liggen. Er stak een mes helemaal door zijn keel. Zo worden zelfs dieren niet afgeslacht. Het was vreselijk.”

Het proces tegen Verboven gaat nog de hele week verder.