ASSISEN: Yonas Mesfin Tela veroordeeld tot 26 jaar cel

Antwerpen

Het Antwerpse hof van assisen heeft Yonas Mesfin Tela (42) veroordeeld tot 26 jaar cel voor de doodslag op zijn echtgenote Abeba Teumezgi Mebrahtom (29). Hij wurgde haar op 1 oktober 2018 in hun appartement in de Pothoekstraat in Antwerpen, wat uiteindelijk tot haar dood leidde.