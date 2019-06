ASSISEN. Wetsdokter: “Doodsstrijd heeft zeker enkele minuten geduurd” BJS

04 juni 2019

17u05 3 Antwerpen “De verwondingen waren niet meteen dodelijk. Maar omdat er niet snel werd gereanimeerd, is het slachtoffer doodgebloed.” Dat zei wetsdokter Diona D’Hondt dinsdagochtend op het assisenproces tegen Tom Verboven (26) uit Stabroek. De twintiger staat terecht voor de doodslag op Yves Van Oers (37).

De jonge wetsdokter was door de onderzoeksrechter aangesteld om de afstapping in het appartement van slachtoffer Yves Van Oers in de Konijnenberg in Ekeren te doen. D’Hondt voerde ook de lijkschouwing op Van Oers uit.

Toegegeven, gezellig was haar getuigenis niet. Zeker niet toen D’Hondt beschreef hoe ze het lichaam van Van Oers in zijn keuken had aangetroffen. “Hij lag in een grote plas bloed. In zijn nek stak een groot mes. Aan de ene kant zat het handvat, aan de andere zijde was het lemmet zichtbaar. Van Oers vertoonde ook twee messteken in de rug. Die waren onderhuids en zijn niet door de borstkas gegaan. Ook aan de linkerarm waren er verwondingen.”

Als doodsoorzaak schuift D’Hondt het bloedverlies als gevolg van de messteek in de nek naar voren. “Dus het slachtoffer is doodgebloed”, vroeg assisenvoorzitter Camille Liesens ter verduidelijking. “Dat klopt”, antwoordde D’Hondt. “Het slachtoffer had vijf liter bloed verloren. Onmiddellijk dood was hij niet. Ik schat dat zijn doodsstrijd enkele minuten heeft geduurd. Hij heeft dat deels bewust, deels onbewust ervaren. Maar het is dus best mogelijk dat hij nog bewogen heeft, zoals ook uit het bloedspattenpatroon blijkt.”

Of het slachtoffer nog gered had kunnen worden? “Als er na vijftien of twintig minuten nog niet met reanimatie begonnen is, is de situatie onomkeerbaar”, getuigde wetsarts Werner Jacobs, die door de onderzoeksrechter was aangesteld om de beschuldigde Tom Verboven te onderzoeken.