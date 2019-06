ASSISEN. Werkgever van beschuldigde: “Als Tom zijn straf heeft uitgezeten, mag hij direct terugkomen” BJS

05 juni 2019

14u48 1 Antwerpen “Als Tom zijn straf heeft uitgezet, mag hij direct terugkomen.” Dat heeft de werkgever van Tom Verboven (26) woensdag voor het Antwerpse hof van assisen verklaard. Verboven staat er terecht voor de doodslag op Yves Van Oers (37) uit Ekeren.

Beschuldigde Tom Verboven uit Stabroek volgde de richting Wetenschappen-Wiskunde en was een van de beste leerlingen van de klas. Toch besliste hij - tot grote teleurstelling van zijn omgeving - om geen hogere studies te beginnen.

In de plaats ging hij bij Fabricom, een firma gespecialiseerd in technische installaties, aan de slag. Hij begon er 2011 met een IBO-contract. Na een opleiding van zes maanden in het bedrijf kon Verboven met een vast contract aan de slag.

Gescreend door Staatsveiligheid

Op het assisenproces kwam woensdagmiddag Rudy C., de werkgever van Verboven, getuigen. Hij had niets dan lovende woorden voor de beschuldigde. “Als Tom zijn straf heeft uitgezeten, mag hij direct terugkomen”, herhaalde Rudy tot drie keer toe. “Tom stond in een bedrijf bekend als een behulpzame kerel. Moest er eens een weekendshift overgenomen worden, was dat voor hem nooit een probleem. Hij was ook zeer leergierig en werkte nauwgezet. Omdat we in Doel actief zijn, was Tom ook gescreend door de Staatsveiligheid. Zij hadden, net zoals ons, geen enkele opmerking over hem.”

In de zomer van 2017 belandde Tom Verboven, die met zijn geaardheid in de knoop zat, in de gevangenis, nadat hij slachtoffer Yves Van Oers door de keel had gestoken stak omdat die té opdringerig zou zijn geweest. “Ik vind het vreselijk wat er gebeurd is. Uiteraard waren we bij Fabricom hard geschrokken toen we dat nieuws vernamen”, zei Rudy C. “Of ik de feiten kan verklaren? Niet echt. Maar volgens mij zijn we allemaal tot zoiets vreselijk in staat, als we maar vér genoeg worden gedreven.”