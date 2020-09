ASSISEN: Volksjury in proces over moord op Nancy De Landtsheer wordt morgen samengesteld Jasper van der Schoot

29 september 2020

11u23 0 Antwerpen Voor het Antwerpse hof van assisen wordt morgen de volksjury samengesteld voor het proces van Carlos Machado Lopes Correia (43), die terecht staat voor de moord op zijn vriendin Nancy De Landtsheer (51). Twee jaar geleden wurgde hij haar in hun appartement in Deurne. Volgens hem verhuurde ze zichzelf opnieuw als prostituee en kon hij dat niet verkroppen.

Op 5 juli 2018, niet lang na middernacht kreeg de politie een telefoontje van Carlos. In dat gesprek meldde hij dat hij zojuist zijn vriendin om het leven had gebracht. De politie ging uiteraard onmiddellijk ter plaatse in het appartement aan de Arendshoflaan in Deurne, niet ver van de Makro, en trof daar het levenloze lichaam aan van Nancy De Landtsheer.

Carlos was onder invloed van alcohol en vertelde dat hij het slachtoffer die avond rond acht uur gewurgd had door hard met een paraplu op haar hals te duwen. Hij zou ontdekt hebben dat zijn vriendin, die vroeger als prostituee werkte, opnieuw klanten aan het zoeken was. Hij kon dat niet verdragen en had haar daarom gedood.

Mijn vriendin is dood en iemand moet voor de hond zorgen

Later verklaarde Carlos dat ze allebei dronken waren en ruzie hadden gekregen. Nancy zou gezegd hebben dat het uit was tussen hen en dat ze de volgende dag ging vertrekken. Carlos voelde zich gekwetst en werd zo kwaad dat hij haar op de grond had gegooid en haar gewurgd had.

Na Nancy’s overlijden stuurde hij een berichtje naar zijn moeder per sms. Het bleek achteraf dat hij dat berichtje al anderhalf uur voor de feiten zou hebben klaargezet. In deze sms vroeg hij zijn moeder om vergiffenis voor zijn zonden. Later belde hij haar nog om te zeggen dat hij een van zijn honden bij haar kwam afzetten. Later die avond, rond half twaalf, stond hij voor haar deur en biechtte hij op dat hij Nancy had vermoord. Toen hij om iets over middernacht eindelijk de politie belde, vertelde hij hen niet enkel dat hij zijn vriendin had omgebracht, maar ook dat iemand voor de andere hond zou moeten zorgen.

Al 8 keer correctioneel veroordeeld

Nancy en Carlos vormden al zo’n 10 jaar een koppel. Ze hadden allebei een geschiedenis van verslaving en geweld was in hun relatie een aanhoudend probleem. De eerste incidenten van intrafamiliaal geweld gaan terug tot 2009. Nancy werd toen verscheidene keren afgevoerd naar het ziekenhuis nadat ze tot bloedens toe geslagen werd.

Bovendien stapelde Carlos reeds 8 correctionele veroordelingen op tussen 2003 en 2010, onder meer voor partnergeweld. Tussen eind 2009 en begin 2014 zat hij zelfs in de gevangenis, maar na zijn vrijlating herviel hij al gauw in zijn oude patroon van geweld. De politie bood het slachtoffer verschillende oplossingen aan, maar die wilde niet weg van haar partner. Niet lang voor haar dood had ze gezegd naar een vluchthuis te willen gaan, maar dat is er niet meer van gekomen.

Het assisenproces zal 5 dagen in beslag nemen.