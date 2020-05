ASSISEN Vier op vijf verdachten schuldig aan moord op Leopoldine De Decker (76) Patrick Lefelon

07 mei 2020

22u57 2 Antwerpen De assisenjury heeft vanavond Branko Stankovski (25) en zijn neef Daniël Florojkic (31) schuldig bevonden aan de roofmoord op de 76-jarige Leopoldine De Decker uit Antwerpen-Dam. Zij riskeren levenslang. Twee opdrachtgevers Guus Wyns (38) en Pieter Vermeersch (27) zijn eveneens schuldig aan de diefstal, al vindt de jury dat vooral ‘spijtoptant’ Pieter goed besefte dat de diefstal met geweld zou gepleegd worden. De vermeende tussenpersoon Seppe Pierrard (31) wordt vrijgesproken.

De alleenstaande weduwe Leopoldine De Decker (76) werd op 17 mei 2013 dood aangetroffen in haar rijwoning in de Lange Lobroekstraat op Antwerpen-Dam. Zij was gekneveld en haar gezicht was afgeplakt met ducttape. Leopoldine kwam om door verstikking. De moord zou zijn gepleegd door de neven Branko Stankovski (25) en Daniël Florojkic (31) die bij Leopoldine op zoek waren naar een kluis met zwart geld. De kluis was eigendom van haar zoon Rudy.

Cafébazen

Het plan voor de overval kwam van cafébazen Guus Wyns (38), een ex-werknemer van Rudy, en zijn vennoot Pieter Vermeersch (27), die het geld uit de kluis nodig hadden om de financiële problemen van hun drie cafés in Duffel en Heist-op-den-Berg op te lossen. Tussenpersoon Seppe Pierrard (31) bracht de uitvoerders en de opdrachtgevers samen.

Het moordcomplot kwam pas anderhalf jaar na de feiten uit toen Pieter Vermeersch naar de politie stapte. De federale politie gaf op het assisenproces dat al drie weken duurt, toe dat zonder de bekentenis van Pieter de moord waarschijnlijk nooit zou opgelost geraakt zijn. De vier andere verdachten hielden hun onschuld tot op het einde vol.

Spijtoptant zwaarder aangepakt

De assisenjury kwam na negen uur beraadslagen tot het besluit dat de twee uitvoerders wel degelijk de brutale inbraak bij Leopoldine De Decker hadden gepleegd. Zij stikte omdat haar gezicht volledig met ducttape was ingepakt.

Voor de twee opdrachtgevers, de cafébazen Pieter Vermeersch en Guus Wyns, maakt de jury een opmerkelijk verschil. Pieter Vermeersch heeft volgens de jury een grotere schuld aan de misgelopen inbraak. Volgens de jury kon Pieter weten dat de twee uitvoerders mogelijk geweld zouden gebruiken. Vermeersch is daarom schuldig aan diefstal met geweld, met de dood tot gevolg. Hij kan daarvoor tot dertig jaar cel veroordeeld worden.

De jury tilt er zwaar aan dat Pieter Vermeersch de diefstal van de kluis liet plaatsvinden op een vrijdagavond, een moment waarop een 76-jarige als Leopoldine De Decker meestal thuis is. Hij durfde de diefstal niet zelf plegen en zocht “professionele inbrekers.” Daarmee ging hij stilzwijgend akkoord dat er bedreigingen of geweld zouden gebruikt worden om de kluis te kunnen stelen. Voor Pieter Vermeersch telde vooral het geld. Hij deed ook geen enkele moeite om de opdracht voor de diefstal af te blazen.

Zijn kompaan Guus Wyns die de link was met de onbestaande kluis vol zwart geld, wordt enkel schuldig bevonden aan mededaderschap aan diefstal. Voor hem weerhoudt de jury niet de beschuldiging “diefstal met geweld.” Guus Wyns zou wel geweten hebben van de diefstal van de kluis maar had nooit kunnen denken dat er geweld zou gebruikt worden.

Daarom wordt hij enkel schuldig verklaard voor “simpele diefstal.” Dat kan hem hoogstens een veroordeling tot 5 jaar cel opleveren.

Vrijspraak

De tussenpersoon Seppe Pierrard ging als een vrij man naar huis. De jury vindt het niet bewezen Pierrard de twee uitvoerders van de moord voorstelde aan Vermeersch en Wyns.