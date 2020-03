ASSISEN. Verdachte maakt slimme bocht: “Afpersing ging om drugs, niet om mislukte moord”

Antwerpen

Verdachte Branko Stankovski heeft in het assisenproces over de roofmoord op Leopoldine De Decker (76) een bocht gemaakt. Hij geeft toe dat hij ex-cafébaas Pieter Vermeersch geld heeft “afgeperst”. Dat geld ging om een openstaande drugsschuld en had niets met de mislukte roofmoord te maken. Slim gezien van Branko. Voor afpersing kan hij niet meer worden gestraft. Daarvoor werd hij op een eerder proces in Mechelen al vrijgesproken.