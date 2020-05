Exclusief voor abonnees ASSISEN. Tot 28 jaar cel voor roofmoord op Leopoldine De Decker, familie opgelucht: “Nu kunnen we eindelijk verder met ons leven” Jonathan Bernaerts

08 mei 2020

17u51 6 Antwerpen In de zaak over de roofmoord op de 76-jarige Leopoldine De Decker uit Antwerpen-Dam heeft het hof van assisen 28 jaar cel uitgesproken tegen uitvoerders Branko Stankovski (25) en zijn neef Daniël Florojkic (31). Twee opdrachtgevers, ‘spijtoptant’ Pieter Vermeersch (27) en Guus Wyns (38), krijgen vijf jaar cel (twee jaar effectief) en drie jaar cel met uitstel, voor respectievelijk diefstal met geweld en gewone diefstal. Een vermeende tussenpersoon werd donderdagavond al vrijgesproken.

Zeven jaar hadden de nabestaanden van Leopoldine De Decker moeten wachten op een proces. Het onderzoek naar de roofmoord op de bejaarde dame uit de Antwerpse wijk Dam lag zo vaak stil - door de moeizame zoektocht naar verdachten, hun gebrek aan medewerking én ... omdat het hof van assisen werd afgeschaft (en weer werd ingesteld) - dat de onderzoeksrechter meermaals herinneringsbrieven moest sturen naar politiediensten en gerechtsdeskundigen.

De ontlading bij de burgerlijke partijen was dan ook groot, toen ze vrijdag de uitkomst - na vier uur beraadslagen door de jury - vernamen. “Zeven jaar hebben we in een hel geleefd. Maar nu kunnen we eindelijk verder met ons leven”, reageerde Danny Van Dyck, de zoon van Leopoldine, zichtbaar opgelucht. “Dat de daders van de roofmoord zwaar zijn bestraft, vind ik niet meer dan terecht. Met de lage straffen voor Pieter en Guus heb ik het véél moeilijker. Waren zij er niet geweest, dan had ons mama nog geleefd.”

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen