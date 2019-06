ASSISEN. Tom Verboven riskeert 22 jaar cel voor doodslag op Yves Van Oers BJS

06 juni 2019

10u24 0 Antwerpen Het Openbaar Ministerie heeft 22 jaar cel geëist tegen Tom Verboven (26) uit Stabroek, die voor het hof van assisen terechtstaat voor de doodslag op Yves Van Oers (37) uit Ekeren.

Advocaat-generaal Björn Backx zag geen enkele verzachtende omstandigheid, al gaf hij wel aan dat hij bij het bepalen van de strafeis rekening hield met de persoonlijkheid van Verboven. “De beschuldigde werd door alle getuigen omschreven als een hulpvaardige kerel die niet agressief was”, klonk het.

Slachtoffer Yves Van Oers had in de nacht van 22 juli op 23 juli 2017 zijn verjaardag met Tom Verboven gevierd in café Den Treffer in Ekeren. Getuigen hadden hen zien kussen. Daarna waren ze samen weggegaan richting het appartement van het slachtoffer aan de Konijnenberg. Op 24 juli werd Van Oers door zijn moeder dood teruggevonden in de keuken. Een messteek dwars door de keel was hem fataal geworden.

Tom Verboven gaf toe dat hij Van Oers gestoken had omdat die té opdringerig zou geweest zijn. “Yves kreeg ineens een bronstige blik in zijn ogen en duwde me in een hoek. Ik denk dat hij zich niet meer kon beheersen”, beweert Verboven, die met zijn seksuele geaardheid worstelde.