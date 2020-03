ASSISEN. Stamgast van café Sint-Joris: “Pieter en Guus waren vastberaden om die kluis leeg te halen”

Antwerpen

Zowel cafébaas Pieter Vermeersch (27) als zijn vennoot Guus Wyns (38) waren vastberaden om de kluis bij Leopoldine De Decker (76) te laten leegroven. Dat heeft een klant van café Sint-Joris in Duffel verklaard op het assisenproces over de dood van de Antwerpse vrouw . “Ze waren enthousiast over hun plan, net twee kleine kinderen die op hun Sinterklaascadeau aan het wachten waren. Ze waren ervan overtuigd dat het zou lukken.”