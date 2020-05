Exclusief voor abonnees ASSISEN. Roofmoordenaars van Leopoldine (76) riskeren 29 jaar cel: “Dit was een pure liquidatie, gepleegd om aan geld te geraken” Jonathan Bernaerts

08 mei 2020

11u43 6 Antwerpen In de zaak over de roofmoord op de 76-jarige Leopoldine De Decker uit Antwerpen-Dam heeft aanklager Björn Backx 29 jaar cel geëist tegen uitvoerders Branko Stankovski (25) en zijn neef Daniël Florojkic (31). Twee opdrachtgevers, ‘spijtoptant’ Pieter Vermeersch (27) en Guus Wyns (38), riskeren 15 jaar en 3 jaar cel, voor respectievelijk diefstal met geweld en gewone diefstal. Het zitje in de beklaagdenbank van de vermeende tussenpersoon Seppe Pierrard (31) bleef vrijdagochtend leeg. De man werd gisterenavond laat vrijgesproken.

“Dit was een pure liquidatie, gepleegd om aan geld te geraken. Een compleet onschuldig slachtoffer heeft het leven moeten laten omdat een zootje ongeregeld op zoek was naar geld. Leopoldine, die overigens helemaal niks met deze affaire had te maken, werd door haar aanvaller verrast en overdonderd. En uiteindelijk is ze een gruwelijke dood gestorven: gestikt in de tape die rond haar hoofd was gewikkeld. Waarom? Voor een schamele buit (een plastic kinderhorloge en een potje met kleingeld, red.) die gesteund was op foute veronderstellingen.”

