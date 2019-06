ASSISEN. Psycholoog: “Beschuldigde wilde homoseksualiteit bij wijze van spreken ‘vermoorden’” Deskundige getuigt op assisenproces rond dood van Yves Van Oers uit Ekeren BJS/BLG

04 juni 2019

16u45 0 Antwerpen Was hij homo of viel hij voor de vrouwen? Tom Verboven (26) uit Stabroek, die beschuldigd wordt van de doodslag op Yves Van Oers (37) uit Ekeren, zat behoorlijk in de knoop met zijn seksuele geaardheid. “Door de avances van Yves kwam zijn homoseksualiteit té dichtbij. Hij heeft die letterlijk willen vermoorden”, vertelde psycholoog Renaat Mattheus op de tweede procesdag.

Tom Verboven heeft nog nooit een relatie gehad, maar bezocht wel vrouwelijke prostituees in het Schipperskwartier. Hij zegt dat hij heteroseksueel is, maar kuste ook wel mannen. In de nacht van 22 op 23 juli 2017 had hij met Yves gezoend op café en daarna waren ze naar zijn appartement aan de Konijnenberg in Ekeren gegaan.

“Toen het slachtoffer zijn broek naar beneden wilde trekken, werd het plots allemaal heel reëel. Wat als hij toch homo was? De beschuldigde kon die confrontatie met zichzelf niet aan en wilde die homoseksualiteit bij wijze van spreken ‘vermoorden’. Zijn agressie was dus niet zo zeer persoonsgericht, want bij een andere man had hij misschien op net dezelfde manier gereageerd”, stelde Renaat Mattheus.

Uit het psychiatrisch onderzoek blijkt dat Tom V. met een milde autismespectrumstoornis kampt. “Hij heeft daardoor geen optimale voeling met de intenties van anderen. Misschien dat hij daardoor ook de signalen van het slachtoffer, die meer wilde dan alleen maar kussen, niet had opgevangen.”

De beschuldigde mist ook wat inlevingsvermogen, waardoor hij moeite heeft met het voelen en uitdrukken van spijt. De kans op recidive schat de deskundige als laag tot zeer laag in. “Op voorwaarde dat hij werkt aan wie hij is en hoe hij met anderen moet omgaan, etc.”