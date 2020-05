ASSISEN “Pieter heeft tot de laatste snik de waarheid verteld.” Patrick Lefelon

06 mei 2020

11u42 0 Antwerpen Pieter Vermeersch (27), de cafébaas uit Duffel die het moordcomplot op Leopoldine De Decker bekende, veegt enkel voor zijn eigen deur. Hij geeft zijn aandeel in de mislukte roof van de kluis met zwart geld toe en wil daarvoor veroordeeld worden. De vier anderen houden hun onschuld vol. “Het zij zo. Pieter heeft tot de laatste snik de waarheid verteld”, pleiten zijn advocaten woensdagmorgen.

Openbaar aanklager Björn Backx kreeg vanmorgen schouderklopjes van de verdediging. Volgens de aanklager waren de twee vermeende opdrachtgevers Pieter Vermeersch (27) en Guus Wyns (38), en tussenpersoon Seppe Pierrard (31), niet op de hoogte dat er geweld zou worden gebruikt bij de diefstal van de verborgen kluis. Zij zijn enkel schuldig aan de diefstal en riskeren maximaal 5 jaar celstraf.

Alleen de twee vermeende uitvoerders Branko Stankovski (25) en Daniël Florojkic (31) die Leopoldine met geweld aanpakten en haar gezicht met duct-tape afplakten, kunnen tot levenslang worden veroordeeld.

Tenminste als de assisenjury de visie van advocaat-generaal Björn Backx volgt.

“Hoeramoment”

Die afgezwakte schuldvraag was ‘’een klein hoeramoment”, gaf advocaat Thomas Vandemeulebroucke eerlijk toe. Hij verdedigt samen met Nadia Lorenzetti de ‘spijtoptant’ Pieter Vermeersch. Zij vragen dat hun cliënt schuldig wordt verklaard.

Pieter Vermeersch is op het assisenproces door de vier andere verdachten uitgescholden voor ‘rat’, ‘klikspaan’ en junkie. Waarom had hij na de feiten op 17 mei 2013 liefst zestien maanden gewacht om de moord op te biechten?

Advocaat Thomas Vandemeulebroucke: “De uitleg is simpel: Pieter hoopte ermee weg te komen. Pas toen Branko hem begon af te persen, is hij van schrik naar de politie gestapt. Hij hoeft daar geen medaille voor te krijgen. Pieter heeft 22 maanden in de cel gezeten. Zijn leven is kapot.”

Aan de uitleg van Pieter Vermeersch hoeft de jury niet te twijfelen. Hij heeft tot de laatste snik de waarheid verteld. De onderzoeksrechter legde op het proces uit dat de moord dankzij Pieters bekentenis werd opgelost. Pieter deed geen moeite om gaten in zijn verhaal in te kleuren. Dan zei hij eerlijk dat hij het niet meer wist.

Advocaat Nadia Lorenzetti: “Waarom zou Pieter liegen en zijn vennoot Guus erbij lappen? De twee waren destijds goeie vrienden. Waarom tussenpersoon Seppe Pierrard beschuldigen? Hij was de enige die Pieter ooit geld had geleend? Waarom Daniël Florojkic als uitvoerder aanduiden? Pieter kende hem nauwelijks. Pieter Vermeersch veegt voor zijn eigen deur. Hij bekent wat hij weet over de roofmoord en wil voor zijn aandeel veroordeeld worden. Wat u met de andere beschuldigden doet, interesseert ons niet. Spreekt u hen vrij? Het zij zo.”

De pleidooien worden vandaag afgesloten door de advocaten van Guus Wyns en Seppe Pierrard.