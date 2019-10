Assisen maakt zich op voor Pokémonmoord: jury vandaag samengesteld, proces start vrijdag BJS/BLG

15 oktober 2019

08u25 0 Antwerpen Voor het Antwerpse hof van assisen wordt dinsdagnamiddag de volksjury samengesteld voor het proces over de ‘Pokémonmoord’. De 27-jarige Jonny Van Den Broeck wordt beschuldigd van de moord op Shashia Moreau (20) uit Heist-op-den-Berg. Het meisje was twee jaar geleden verdwenen, nadat ze met hem had afgesproken om Pokémonfiguurtjes te ruilen. Ze werd twee dagen later dood teruggevonden in de binnentuin van zijn appartementsgebouw in Antwerpen.

Shashia Moreau en Jonny Van Den Broeck hadden elkaar leren kennen via hun gedeelde passie voor cosplay - mensen die zich in hun favoriete fantasypersonage verkleden - en Pokémon. Van Den Broeck had haar via Messenger enkele Pokémonfiguurtjes aangeboden, die ze bij hem mocht komen ophalen. Het slachtoffer had op 7 februari 2017 de trein naar Antwerpen-Centraal genomen en was daarna spoorloos verdwenen.

Van Den Broeck beweerde dat Moreau niet was komen opdagen, maar hij werd daarin tegengesproken door camerabeelden uit de buurt. Daarop was te zien hoe ze samen vanuit het Centraal Station naar zijn appartement aan de Van Stralenstraat waren gewandeld. Shashia was mee naar binnen gegaan, maar was niet meer naar buiten gekomen.

Van Den Broeck had de verdenking van zichzelf proberen af te wenden door met de gsm van het slachtoffer berichten naar zichzelf te sturen om te laten uitschijnen dat hun afspraak nooit had plaatsgevonden. Hij had in haar naam ook berichten naar een vriend gestuurd. Uiteindelijk gaf hij toe dat Shashia wel bij hem was langsgekomen, maar hij beweerde dat ze na enkele minuten weer vertrokken was.

Op 9 februari 2017 werd het lichaam van het meisje aangetroffen bij graafwerken in de binnentuin van zijn appartementsgebouw. Ze was naakt en vastgebonden aan armen en benen. Uit de autopsie bleek dat ze verkracht en gewurgd werd.

Toen Van Den Broeck met de vondst van haar lichaam geconfronteerd werd, beweerde hij niet meer te weten hoe ze aan haar einde was gekomen. Ook twee jaar na de feiten blijft hij vasthouden aan dat geheugenverlies, maar volgens de gerechtspsychiater is dat geveinsd.

Vlinderpaleis

Komende week gaat zijn proces van start. Aangezien het oude gerechtsgebouw nog altijd gesloten is voor renovatie, zal dit de allereerste assisenzaak zijn die in het Vlinderpaleis plaatsvindt. De voorbije maanden werd een van de zittingszalen omgevormd naar een assisenzaal. Daar zullen dinsdagnamiddag de twaalf juryleden worden uitgeloot die over Van Den Broeck moeten oordelen. Het eigenlijke proces gaat vrijdag van start met de voorlezing van de akte van beschuldiging en het verhoor van Van Den Broeck.

Hij wordt bijgestaan door advocaten Ilse Buyst en Jan De Man. Substituut-procureur-generaal Björn Backx vertegenwoordigt het openbaar ministerie en voor de burgerlijke partijen treden advocaten Walter Damen, Frédéric Thiebaut en Ingrid Janssens op. Voorzitter Dirk Thys zal het proces in goede banen leiden. De behandeling van de zaak zal wellicht zes dagen in beslag nemen. Het eindarrest wordt op 25 oktober verwacht.