Exclusief voor abonnees ASSISEN. “Ik heb gedaan wat ik moest doen. Ik voel me bevrijd”: Moord of doodslag voor veertiger die zijn vriendin wurgde met een paraplu in hun appartement? Jasper van der Schoot

05 oktober 2020

19u42 0 Antwerpen/Deurne Het Antwerpse hof van assisen opende vandaag het proces tegen Carlos Machado Lopes Correia (43), de Portugese man die op 5 juli 2018 zijn vriendin Nancy De Landtsheer (51) om het leven bracht. Hij wurgde haar met een paraplu tijdens een ruzie in hun appartement in de Arendshoflaan in Deurne. De beschuldigde heeft de feiten vanaf het begin bekend, maar het hof stelt zich nu de vraag of Correia vervolgd moet worden voor ‘moord’ of ‘doodslag’. Een sms die hij opstelde vlak voor de feiten zou daarin uitsluitsel kunnen brengen.

We schetsen de feiten nog eens. Op 5 juli 2018, rond 20 uur brengt Carlos zijn vriendin Nancy om het leven. Ze hebben die avond al de hele tijd ruzie, wat voor het koppel niet uitzonderlijk was, maar plotseling escaleert hun meningsverschil enorm. Carlos worstelt zijn vriendin tegen de grond en knijpt met zijn blote handen haar keel dicht. Wanneer zijn oog valt op een rood-witte paraplu die in een paraplubak in de hal staat, grijpt hij die vast en drukt het voorwerp met grote kracht op het hals van Nancy. Niet veel later, nadat Nancy’s strottenhoofd een hoorbare ‘krak’ voortbrengt, blijft ze roerloos op de grond liggen.

