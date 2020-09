ASSISEN: Echtgenoot schuldig bevonden aan doodslag op zijn vrouw Jasper van der Schoot

23 september 2020

De Antwerpse assisenjury heeft Yonas Mesfin Tela (42) woensdag schuldig bevonden aan de doodslag op zijn echtgenote Abeba Teumezgi Mebrahtom (29). Dat hij met voorbedachte rade had gehandeld, achtte de jury niet bewezen. Daardoor werden de feiten geherkwalificeerd van 'moord' naar 'doodslag'.

Op 1 oktober 2018 trof het noodlot de 29-jarige Abeba. Haar echtgenoot Yonas, van wie ze al enkele jaren aanhoudend partnergeweld tolereerde, bracht haar na een zoveelste uit de hand gelopen ruzie fatale verwondingen toe in hun appartement aan de Pothoekstraat in Antwerpen. Yonas sloeg haar eerst zwaar en kneep vervolgens haar keel dicht, ook al beweerde hij dat hij zich dat laatste niet meer kon herinneren.

Volgens de veroordeelde belde hij na de feiten zelf de hulpdiensten en dekte hij zijn vrouw toe met een laken. Bij aankomst begonnen de ambulanciers haar te reanimeren en voelden ze na een kwartier terug een polsslag. De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar een dag later aan haar verwondingen.

Maximum 30 jaar cel

Yonas ontkende niet dat hij de intentie had om zijn vrouw om het leven te brengen, maar betwistte de stelling dat hij dat met voorbedachte rade had gedaan. Zijn advocaat bepleitte dat het ging om een opwelling na een opeenstapeling van frustraties.

Na meer dan 3,5 uur overleg volgde de jury de advocaat in die stelling. “Er zijn onvoldoende elementen dat aan het dodelijke geweld een weloverwogen beslissing is voorafgegaan”, aldus de jury. “De stelling dat hij handelde in een opwelling kan niet weerlegd worden”.

Komende donderdag wordt er beslist over de strafmaat. Omdat het nu niet meer gaat om moord, maar om doodslag kan de veroordeelde niet meer tot levenslang worden veroordeeld. Op doodslag staat een maximumstraf van 30 jaar cel.