ASSISEN. “De toxische relatie met Nancy was voor Carlos beter dan alleen zijn”: getuigen verhoord in proces tegen Carlos Machado Lopes Correia Jasper van der Schoot

06 oktober 2020

19u32 0 Antwerpen Het proces tegen Het proces tegen Carlos Machado Lopes Correia (43), die zijn vriendin Nancy De Landtsheer (51) ombracht op 4 juli 2018, ging vandaag zijn tweede dag in. Het werd een dag vol inzichten in de privésfeer, psyche en relatie van een koppel dat meer vocht dan vrijde. Getuigenissen van buurtbewoners werden gehoord, evenals een jeugdvriendin van Nancy en ook de wetsdokters en gerechtspsychiater en -psycholoog die het dossier destijds behandelden kwamen aan het woord. “De toxische relatie met Nancy was voor de narcistische Carlos beter dan alleen zijn”.

Onderzoeksrechter Chris Van Wambeke, die op de bewuste dag gevorderd werd voor het voeren van het gerechtelijk onderzoek, mocht vandaag als eerste de getuigenbank betreden. “Ook voor mij is het de eerste keer dat een beschuldigde tijdens zijn eigen assisenproces afwezig is”, vertelt hij. “Maar het valt misschien wel in lijn met de houding van de beschuldigde tijdens het onderzoek, die naarmate de tijd vorderde minder behulpzaam werd”.

De onderzoeksrechter vertelde hoe Carlos bij de reconstructie van de feiten, die op 17 juli 2018 in het kader van het onderzoek werd opgezet in het appartement in de Arendshoflaan in Deurne, heel vlot meewerkte. “Hij had geen enkele extra motivatie nodig”, legt Van Wambeke uit. “Vaak worden daders van dodingen bijzonder emotioneel wanneer ze tijdens zo’n reconstructie alles opnieuw moeten beleven. Zeker wanneer die reconstructie, zoals toen, uitgevoerd wordt op de oorspronkelijke plaats delict. Bij Carlos was dat geen probleem.”

Ik vraag me op den duur af wat je als justitie in zo’n situatie nog kunt doen. Zonder dringende psychologische bijstand was deze uitkomst geen kwestie van ‘als’, maar van ‘wanneer’.” Chris Van Wambeke

Een ‘kroniek van een aangekondigde dood’

“Hij werd pas emotioneel toen, na de reconstructie, ik hem erop wees dat hij pas erg laat (ruim 4 uur na de feiten, nvdr) de politie had gebeld. Toen brak hij en gaf hij met tranen in zijn ogen en trillende stem toe dat dat klopte.” vertelt de onderzoeksrechter. Tijdens de zitting werden ook videobeelden getoond van de reconstructie en het verhoor door de onderzoeksrechter dat nadien plaatsvond, waarop een huilende Carlos te zien is die toegeeft dat hij wellicht sneller had moeten handelen.

Volgens Van Wambeke kon men de relatie tussen Nancy en Carlos beschrijven als een ‘kroniek van een aangekondigde dood’. “In het dossier kon ik lezen dat er tijdens hun relatie, die al tien jaar duurde, maar liefst 22 politie-interventies nodig waren. In elk van die gevallen was Carlos de agressor en Nancy het slachtoffer. Er werd hen ook hulp en begeleiding aangeboden, maar die namen ze niet aan. Dan vraag ik me op den duur af wat je als justitie in zo’n situatie nog kunt doen. Zonder dringende psychologische bijstand was deze uitkomst geen kwestie van ‘als’, maar van ‘wanneer’.”

Beste relatie die Nancy in haar leven heeft gehad

Dat bevestigde ook Regina Gysemans, een jeugdvriendin van Nancy die in dezelfde straat woonde. “Nancy was enorm blij toen ze zo’n 5 maanden voor haar dood in onze straat kwam wonen”, herinnert ze zich opgewekt. “Ze was tevreden dat ze haar dochter Shana, voor wie ze een bezoeksregeling had, kon ontvangen in een wat nettere buurt en een wat properder appartement. Maar ze was altijd bang van Carlos. Eén keer had hij haar zo lang gewurgd dat ze bewusteloos was geraakt. Toen ze bijkwam, zat hij op een stoel naast haar met een Duvel in zijn hand. Hij was met zijn voet tegen haar zij aan het porren opdat ze sneller zou ontwaken. Haar dood was een kwestie van tijd.”

Regina vertelde ook dat Nancy, wanneer ze elkaar zagen, altijd een sjaal, lange mouwen en een lange broek droeg. Ook wanneer het bijzonder heet was. “Om de wonden in haar hals te verbergen”, legt ze uit. “Carlos was ontzettend jaloers en ontzettend bazig. De jaloezie was dubbel, omdat Nancy biseksueel was en dus op mannen én op vrouwen viel. Hij stuurde haar bovendien constant sms’jes om te controleren wat ze deed en om haar te commanderen om bijvoorbeeld bier te gaan kopen.”

Een vluchthuis was voor Nancy geen optie, want die zijn niet gratis. Zij was de enige kostwinner en kon dus bovenop alle rekeningen niet ook nog een vluchthuis bekostigen. Regina Gysemans

“Ik herken de signalen heel goed, want ik heb zelf een agressieve partner gehad”, verklaart Regina nog. “En ik verzeker u dat met een gewelddadige partner het belangrijk is dat je ‘adempauzes’ ingelast. In het begin werkte Carlos nog en was hij dus overdag niet thuis. Maar later was hij werkloos en konden ze dus de hele dag lang ruziën. Een vluchthuis was voor Nancy bovendien geen optie, want die zijn niet gratis. Zij was de enige kostwinner en kon dus bovenop alle rekeningen niet ook nog een vluchthuis bekostigen.”

“Bovendien vindt een doortastende partner je altijd wel in zo’n vluchthuis”, aldus Regina. “Zo’n man gaat je namelijk zoeken. En ze slagen er altijd in om je te vinden. Zo’n huis geeft dus een vals gevoel van veiligheid. Tegelijk stelde ik ook vast dat tijdens Nancy haar relatie met Carlos ze geen heroïne meer nam, waar ze al sinds haar veertiende aan verslaafd was, en ze ook niet meer werkte als prostituee. Ondanks alles leek ze gezonder, wat met vorige partners niet altijd zo was. Haar relatie met Carlos was dus een van de beste die ze in haar leven heeft gehad.”

Carlos is een man van laag-gemiddelde intelligentie die in hoge mate egocentrisch is. Dat maakt dat hij sneller dan anderen op zijn tenen getrapt is, makkelijker agressief kan worden en eveneens moeite kan hebben met gezag. Renaat Mattheus

Hij drukte wel 15 minuten op haar keel

Als een van de laatsten kwamen gerechtspsycholoog Renaat Mattheus en gerechtspsychiater Rudy Verhelst aan het woord. Volgens hen leed Carlos op het moment van de feiten niet aan een geestesstoornis die zijn daden zwaar zou hebben beïnvloed, maar heeft hij wel sterk narcistische en anti-sociale trekken. “Carlos is een man van laag-gemiddelde intelligentie die in hoge mate egocentrisch is”, verklaart Mattheus. “Dat maakt dat hij sneller dan anderen op zijn tenen getrapt is, makkelijker agressief kan worden en eveneens moeite kan hebben met gezag.”

“Ook kampte hij natuurlijk al zijn hele leven met verslaving”, vertelt Dr. Verhelst. “Hij wist maar al te goed wat te veel alcohol met hem deed, maar koos er toch voor om te blijven drinken. Die afhankelijkheid aan drank en verdovende middelen verergerde zijn agressieve neigingen natuurlijk en heeft uiteindelijk bijgedragen aan de dramatische manier waarop hij Nancy om het leven heeft gebracht. Hij verklaarde tot wel 15 minuten op haar keel te hebben gedrukt. Het is niet duidelijk of dat ook klopt, maar volgens de wetsdokter is een kwartier echt niet nodig om iemand te doden. Een minuut volstaat doorgaans. Dat zegt iets over de mate van agressie waarmee hij handelde.”

“Als narcistische persoonlijkheid heeft Carlos vaak nood aan bevestiging”, vertelt Mattheus tenslotte. “Wanneer hij die niet krijgt van anderen, voelt hij zichzelf aangevallen en zal hij extra gefrustreerd raken. Op een manier hield zijn relatie met Nancy hem dus nog redelijk stabiel. Zijn toxische relatie met Nancy, waarin zij hem wel regelmatig de bevestiging gaf waar hij zo naar snakte, was voor hem uiteindelijk beter dan alleen zijn.”