ASSISEN. De mythe van de verborgen kluis: “Verdachten waren dolenthousiast, net als kinderen die op de Sint wachten”

Antwerpen

Zowat half Duffel moet geweten hebben dat er bij Leopoldine (76) op den Dam in Antwerpen een kluis vol zwart geld zou staan. Guus Wyns bazuinde het verhaal rond in zijn café Sint-Joris in Duffel. “Guus en zijn vennoot Pieter waren dolenthousiast over het plan om die kluis leeg te roven. Het leken twee kinderen die wachten op een groot cadeau van Sinterklaas”, vertelde een getuige aan de politie.