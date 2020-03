ASSISEN. De kleine en de kale zijn nooit bij Leopoldine (76) in huis geweest Patrick Lefelon

03 maart 2020

12u12 0 Antwerpen De twee vermeende moordenaars van Leopoldine De Decker (76) begrijpen niet wat zij zitten te doen op de beklaagdenbank. De ‘kleine’ en de ‘kale’ zijn nooit in de rijwoning van Leopoldine op de Antwerpse Dam geweest. Alle getuigen die hen beschuldigen, liegen. “Ik kan niets bekennen wat ik niet heb gedaan”, zegt zowel Branko Stankovski als Daniël Florojkic. Aan de leugendetector willen zij niet, die is ook al niet te betrouwen.

De tweede dag van het assisenproces begon met de ondervraging van de twee vermeende uitvoerders van de roofmoord op Leopoldine De Decker. In het Mechelse uitgaansmilieu staan zij bekend als de ‘kleine’ Branko Stankovski (25) en de ‘kale’ Daniël Florojkic (32).

Volgens gewezen cafébaas Pieter Vermeersch waren de twee uitvoerders hem aangewezen door tussenpersoon Seppe Pierrard. De kleine en de kale zouden de roofoverval bij Leopoldine uitvoeren en daar de verborgen kluis met het zwarte geld van haar zoon/bouwondernemer Rudy Van Dyck buitmaken. De kluis was nergens te vinden. Leopoldine stikte omdat de overvallers haar gezicht met ducttape hadden afgeplakt.

Branko Stankovski zat twee jaar in voorarrest. “Al die tijd heb ik mij afgevraagd hoe ik in dit verhaal ben terechtgekomen. Ik ben 100%, nee 1.000% zeker, dat ik nooit in die woning van Leopoldine De Decker ben geweest. Ik ben uit het Mechelse. Ik ken mijne weg niet in Antwerpen. De eerste keer dat ik in de Lange Lobroekstraat kwam, heeft de politie mij tot daar gebracht voor de reconstructie.”

De opdracht voor de roofmoord zou zijn gegeven door uitbater Pieter Vermeersch van café Sint-Joris in Duffel. Hij wilde zijn vennoot Guus Wyns aan de “honderdduizenden euro’s” helpen die hij van zijn oud-werkgever Rudy Van Dyck te goed had. Pieter Vermeersch bekende uitgebreid hoe hij in mei 2013 met Stankovski en Florojkic de praktische zaken voor de roofoverval besprak in zijn café.

Branko: “De enige keer dat ik in café Sint-Joris ben geweest is eind 2012 voor een verjaardagsfeestje. Die Vermeersch heb ik daar dan waarschijnlijk gezien. Naderhand ben ik nooit meer in het café geweest. Die vennoot Wyns kende ik helemaal niet.”

Bij Leopoldine was geen kluis te vinden. Branko voelde zich bedrogen en zou naderhand Pieter Vermeersch hebben afgeperst voor 25.000 euro. Dat ontaardde in augustus 2014 zelfs in een korte gijzeling van Vermeersch in een tomatenkwekerij. Hij krijgt er slaag van Branko en zijn gsm wordt tussen een bankschroef geplet.

Voorzitter Jo Daenen: “Dat vertelt Vermeersch. Uw vriend Kristof en een andere vriendin bevestigen dat verhaal. Zij waren erbij in de tomatenkwekerij. Waarom zouden zij zo gedetailleerd liegen tegen u? Het lijkt wel een complot tegen u.”

Branko Stankovski: “Ik kan toch niet iets bekennen wat niet gebeurd is. Ik sta hier, ik zeg zelf: dat van die tomatenkwekerij is niet gebeurd. Ik heb niemand bedreigd en ook geen gsm tussen een bankschroef gedraaid.”

Voorzitter Daenen: “De kapot gemaakte gsm van Vermeersch ligt hier vooraan op tafel tussen de bewijsstukken.”

Stankovski haalt de schouders op. “Ik weet het. Niets mee te maken.”

Voorzitter Daenen: “Waarom hebt u de test met de leugendetector geweigerd.”

Stankovski: “’t Schijnt dat technisch gezien die leugendetector onbetrouwbaar is.”

Dan was het de beurt aan zijn vermeende kompaan Daniël Florojkic , een kale, stevig gebouwde kerel uit Mechelen. “Ik weeg gewoonlijk tussen de 130 en 140 kg.”

Florojkic toonde zich zelfzeker. Hij was nooit in café Sint-Joris geweest. Pieter Vermeersch en Guus Wyns kenden hij van haar noch pluim. Alleen tussenpersoon Seppe Pierrard die in Duffel een restaurant had, was een kennis. Florojkic werkte voor een vishandelaar en leverde aan het restaurant van Pierrard.

Florojkic: “Mijn vriendenkring bestaat uit mensen tussen 40 en 60 jaar. Iedereen in dit moorddossier als verdachte of getuige is veel jonger, daar ging ik nooit mee om.”

Ook Daniël Florojkic was nooit in Antwerpen in de Lange Lobroekstraat geweest. Nochtans beweerde cafébaas Pieter Vermeersch dat hij samen met Florojkic naar daar was gereden om het huis van Leopoldine aan te duiden. Er zou ook in café Sint-Joris zijn vergaderd. Een getuige had Florojkic daar gezien.

Voorzitter Jo Daenen: “Een getuige heeft u ook herkend op de camerabeelden die in het opsporingsprogramma Faroek zijn getoond. Liegt die getuige?”

Florojkic: “Ik ben nooit in café Sint-Joris geweest. Ik was ne man van de discotheken zoals de Copacabana. Die beelden van Faroek, kloppen al helemaal niet. Ik draag altijd mocassins, meestal Sebago’s die ik altijd in dezelfde winkel in Mechelen koop. Dat weet iedereen die mij kent. De verdachte op de camerabeelden draagt heel andere schoenen.”

Ten tijde van de moord op Leopoldine revalideerde Daniël Florojkic van een verkeersongeval. Zijn rechterarm was zwaar gekwetst. Hoe zou hij dan aan een roofoverval met veel geweld bij Leopoldine De Decker hebben kunnen deelnemen? Hij had geen gevoel of kracht meer in zijn arm.

Voorzitter Jo Daenen: “Een week na de roofmoord bent u toch betrokken bij een vechtpartij aan de Mc Donalds in Mechelen. Op bewakingsbeelden zien wij u iemand neerslaan met die rechterarm. De beelden zullen hier vertoond worden.”

Florojkic: “Ik had die nacht zeer veel gedronken en heb geslagen uit zelfverdediging. Dat is alles wat ik daarvan nog weet.”

Voorzitter: “Op die beelden is ook uw zwarte BMW te zien. Dat is de auto waarin Pieter Vermeersch samen met u op verkenning was gegaan naar Antwerpen. Hoe kon Pieter de kleur en andere details van die auto kennen? U kwam toch nooit in zijn café?”

Florojkic: “Ik heb daar geen uitleg voor. Het is ook al zo lang geleden. Ik weet zelfs niet meer wat ik vorige week heb gegeten.”

Deze namiddag wordt volledig besteed aan de uiteenzetting van de speurders van de federale gerechtelijke politie.