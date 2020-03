ASSISEN. “De kale en de kleine” zijn nooit bij Leopoldine (76) in huis geweest

Antwerpen

Het kan niemand anders geweest zijn dan “de kleine en de kale”. De kleine Branko Stankovski en de kale, struise Daniël Florojkic moeten de moord op Leopoldine De Decker hebben gepleegd. Het speurwerk naar een tiental andere verdachten, onder wie zelfs de Albanese maffiafamilie Hoxha, had niets opgeleverd. Nochtans, tegen Branko en Daniël is er evenmin objectief bewijs: geen vingerafdruk, geen DNA-spoor, geen gsm-verkeer, niets. Er is alleen de getuigenis van gewezen cafébaas Pieter Vermeersch.