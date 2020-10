ASSISEN. Carlos Machado Lopes Correia schuldig aan moord met voorbedachten rade

Antwerpen

Vanmiddag ging de jury in beraad over de zaak van Carlos Machado Lopes Correia (43). Die bracht op 4 juli 2018 zijn vriendin Nancy De Landtsheer (51) om het leven in hun appartement in Deurne. Na een paar uur vergaderen bleek het verdict overduidelijk: Carlos Machado Lopes Correia had wel degelijk zijn vriendin gedood (eerste schuldvraag) en deed dat met voorbedachten rade (tweede schuldvraag). Morgen volgt de vordering van de strafmaat door het Openbaar Ministerie.