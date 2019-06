ASSISEN. Cafévriend schuldig aan doodslag op Yves Van Oers: “Het kan niet anders of Tom werd in het nauw gedreven” BJS

05 juni 2019

20u07 1 Antwerpen De Antwerpse assisenjury heeft Tom Verboven (26) uit Stabroek schuldig bevonden aan de doodslag op Yves Van Oers (37). Hij had het slachtoffer twee jaar geleden doodgestoken in zijn appartement aan de Konijnenberg in Ekeren. De beschuldigde had zijn schuld niet betwist.

Advocaten Johan Vangenechten en Tessa De Cuis, die de beschuldigde Tom Verboven verdedigen, hadden er geen geheim van gemaakt dat ze woensdag schuldig zouden pleiten aan doodslag. Het pleidooi over de schuldvraag was dan ook bondig. “Tom is van in het begin eerlijk geweest over zijn betrokkenheid bij de dood van Yves”, sprak Vangenechten. “Hij vindt dat hij totaal buitensporig heeft gehandeld en neemt daarvoor de volle verantwoordelijkheid. Misschien is mijn cliënt té eerlijk? We hadden evengoed wettige zelfverdediging kunnen pleiten (de beschuldigde verklaarde dat het slachtoffer herhaaldelijk seksuele avances had gemaakt en hem in een hoek had geduwd, red.), maar dat doen we bewust niet. Tom heeft Yves nooit dood gewild, maar hij is wél juridisch verantwoordelijk voor zijn dood. En daarom pleiten wij schuldig aan doodslag.”

Niets kon de beschuldigde beletten om te blijven steken. Tot het slachtoffer roerloos in een plas bloed in zijn eigen keuken lag. Daarna ondernam hij niets om hem te redden. Zelfs geen anoniem telefoontje naar de hulpdiensten Advocaat-generaal Björn Backx

Lemmet van 21 cm

Vóór de verdediging had advocaat-generaal Björn Backx woensdag het woord genomen. Volgens hem is het zonneklaar: Yves Van Oers móest dood. “De beschuldigde stak tot drie keer toe”, zei Backx. “Niet met een banaal keukenmesje, maar met een koksmes met een lemmet van 21 centimeter. Niets kon de beschuldigde beletten om te blijven steken. Tot het slachtoffer roerloos in een plas bloed in zijn eigen keuken lag. Daarna ondernam hij niets om hem te redden. Zelfs geen anoniem telefoontje naar de hulpdiensten. Helemaal niets. Hij heeft een levensgevaarlijk gewond slachtoffer laten leegbloeden. Wel nam hij uit het appartement van het slachtoffer het glas wijn met zijn vingerafdrukken op mee. Ook het laatste sms’je van Yves wiste hij zorgvuldig uit zijn gsm.”

“Stoppen doorgeslagen”

Voor de nabestaanden van Yves Van Oers was het woensdag een zware procesdag. Tot na de middag waren verschillende vrienden en kennissen van Tom Verboven komen getuigen. Allemaal hadden ze niets dan lovende woorden.

Sarah, de vroegere juf van Tom, bijvoorbeeld. Zij was pas jaren na zijn schooltijd met de beschuldigde bevriend geraakt, nadat ze elkaar toevallig op café waren tegengekomen. “Dat Tom iemand met opzet zou doden? Dat gaat er bij mij niet in”, getuigde ze. “Ik denk dat Tom in het nauw werd gedreven en dat zijn stoppen zijn doorgeslagen. Ik ben er zeker van dat het in een opwelling is gebeurd.”

Tikkende tijdbom

Advocaat Kris Luyckx, die de familie van Van Oers bijstaat, vond dat hij het beeld dat van Tom Verboven werd opgehangen in zijn pleidooi dringend moest bijstellen. “De beschuldigde liep rond al geruime tijd als een tikkende tijdbom rond”, pleitte Luyckx. “Hij zat vol zelfhaat omdat hij homo was en er in zijn onmiddellijke omgeving niet voor kon uitkomen. Neem daarbij zijn milde vorm van autisme én de grote hoeveelheid drank die hij op de avond van de feiten had gedronken, dan krijg je een gevaarlijke cocktail.”

Luyckx pikte het ook niet dat Tom Verboven blijft volhouden dat het slachtoffer hem bij de keel had gegrepen en in een hoek had geduwd. “Het slachtoffer wordt door hem afgeschilderd als een seksmaniak, wat door iedereen die Yves kende wordt tegengesproken. Het enige dat overal terugkomt, is dat het slachtoffer graag knuffelde. Het stoot de familie dan ook tegen de borst dat hij hier komt zeggen dat het eigenlijk de schuld van Yves is.”

Het proces wordt donderdag voortgezet met de pleidooien over de strafmaat. Diezelfde dag volgt een uitspraak.