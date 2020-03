ASSISEN. Caféklant scheldt klokkenluider uit: “Hij is een rat, een leugenaar”

Antwerpen

‘Klokkenluider’ Pieter Vermeersch die als enige bekentenissen heeft afgelegd, kreeg maandagvoormiddag de volle laag op dag 6 van het assisenproces over de roofmoord op Leopoldine De Decker (76). Eén van de getuigen schold hem in de volle zaal uit: “Hij is een rat, een leugenaar.”