ASSISEN. Cafébaas lapt iedereen erbij, maar vennoot slaat terug: “Hij gaat over lijken”

Antwerpen

Het assisenproces over de moord op Leopoldine De Decker (76) wordt een zaak van één-tegen-allen. Gewezen cafébaas Pieter Vermeersch die mee de opdracht voor de uit de hand gelopen roofoverval gaf, is door zijn bekentenissen de gebeten hond. Op de eerste procesdag sloegen de vier andere verdachten terug: “Pieter gaat over lijken om zijn doel te bereiken.”