ASSISEN. Beschuldigde steekt jarige vriend dood omdat hij avances maakte: 16 jaar cel BJS

06 juni 2019

14u13 2 Antwerpen Tom Verboven (26) uit Stabroek krijgt 16 jaar cel voor de doodslag op Yves Van Oers (37) uit Ekeren. Dat heeft het Antwerpse hof van assisen zonet beslist na twee uur beraadslagen.

Tom Verboven leek tijdens zijn laatste woord wel een priester op het spreekgestoelte. In formele, moeilijke bewoordingen drukte hij tegenover de nabestaanden van slachtoffer Yves Van Oers zijn spijt uit. “In de toekomst zal ik mij onthouden van ondeugdzame handelingen”, zei hij. “Ik wil mijn handen openen en een beter persoon worden. Ook wil ik mijn spijt uitdrukken. Mijn sociale zwakte (de beschuldigde heeft een lichte autismespectrumstoornis, red.) heeft zich vertaald in fysieke kracht en onmacht.”

Van Oers had in de nacht van 22 juli op 23 juli 2017 zijn verjaardag met Tom Verboven gevierd in café Den Treffer in Ekeren. Getuigen hadden hen zien kussen. Daarna waren ze samen weggegaan richting het appartement van het slachtoffer aan de Konijnenberg. Op 24 juli werd Van Oers door zijn moeder dood teruggevonden in de keuken. Een messteek dwars door de keel was hem fataal geworden.

Tom Verboven gaf toe dat hij Van Oers gestoken had omdat die té opdringerig zou geweest zijn. “Yves kreeg ineens een bronstige blik in zijn ogen en duwde me in een hoek. Ik denk dat hij zich niet meer kon beheersen”, beweert Verboven, die met zijn seksuele geaardheid worstelde.

Advocaat-generaal Björn Backx kon in principe dertig jaar cel eisen, maar hield het deze voormiddag bij 22 jaar cel. Verzachtende omstandigheden waren er volgens hem niet. Toch hield hij bij het bepalen van de strafmaat rekening met de persoonlijkheid van Verboven. “De beschuldigde werd door alle getuigen omschreven als een hulpvaardige kerel die niet agressief was”, klonk het.

Voor de verdediging was het toch slikken toen ze de strafeis hoorden. “Wij vinden dat Tom een tweede kans verdiend”, zeiden advocaten Johan Vangenechten en Tessa De Cuis. “Zelden heb ik iemand voor het hof van assisen gezien met zo’n goede moraliteit.”

Het hoeft niet te verbazen dat de advocaten van Verboven wél verzachtende omstandigheden zien. “Er is zijn goede moraliteit en de milde vorm van autisme, maar Tom is ook een modelgevangene. Hij volgt verschillende opleidingen en leidt zelfs de misvieringen in de gevangenis. En het mag dan soms wat knullig overkomen, maar onze cliënt heeft wél degelijk spijt over wat hij heeft gedaan.”