ASSISEN. Behandelende psychiater van beschuldigde: “Tom voelde zich bedreigd en heeft in een reflex gestoken” Psychiater van de beschuldigde getuigt op assisenproces over de dood van Yves Van Oers (37) BJS

05 juni 2019

12u38 0 Antwerpen Op het assisenproces tegen Tom Verboven (26) uit Stabroek, die beschuldigd wordt van de doodslag op Yves Van Oers (37) uit Ekeren, is woensdagochtend de behandelende psychiater van de beschuldigde gehoord. “In principe is Tom geen gevaarlijk man. Maar hij voelde zich bedreigd en ging in een overlevingsmodus.”

Beschuldigde Tom Verboven, die met een lichte autismespectrumstoornis kampt, combineerde een full time job met een bijbaan als fietshersteller. Tegelijk verbouwde hij ook zijn eigen huis. Eind 2016 werd het de twintiger allemaal teveel en ging hij met burn-out klachten langs bij psychiater Rino Wong Chung. Er werden verschillende sessies gehouden.

“Vaak zijn mensen met een burn-out erg perfectionistisch. Dat was ook bij Tom het geval”, getuigde de dokter op het proces in Antwerpen. “Tom wilde alles perfect doen en ging bij het uitvoeren van taken nogal dwangmatig te werk. Dan stapelen frustraties zich op en krijg je klachten zoals slecht slapen en prikkelbaarheid.”

Tom Verboven, die met zijn seksuele geaardheid worstelde, stak slachtoffer Yves Van Oers in de zomer van 2017 door de keel stak omdat die té opdringerig zou zijn geweest. Beide hadden die bewuste avond ook flink gedronken. “Yves kreeg ineens een bronstige blik in zijn ogen en duwde me in een hoek. Ik denk dat hij zich niet meer kon beheersen”, beweerde Verboven maandag op de eerste procesdag.

“Is Tom volgens u gevaarlijk?” wilde assisenvoorzitter Camille Liesens. “Neen”, antwoordde dokter Wong kordaat. “De handeling die Tom heeft gepleegd was inderdaad gevaarlijk. Maar in principe is hij geen gevaarlijk man.”

“Hoe zijn de feiten dan kunnen gebeuren?” vroeg Liesens door. Wong: “Uiteraard was het een samenloop van omstandigheden én er was alcohol in het spel. Als ik het goed heb begrepen, heeft het slachtoffer op de dag van de feiten aanstalten gemaakt om Tom aan te randen of te verkrachten. Tom heeft zich volgens mij willen verdedigen maar had geen enkel idee hoe je dat ‘proportioneel’ aanpakt. Hij wilde zich in veiligheid brengen en ging in een overlevingsmodus. Hij wilde dat het slachtoffer van hem afbleef en heeft dan in een reflex gehandeld. Intentioneel was zijn actie zeker niet.”

Het assisenproces tegen Tom Verboven gaat vandaag nog de hele dag verder. Later op de dag komt het Openbaar Ministerie aan het woord. Daarna neemt advocaat Kris Luyckx het woord namens de burgerlijke partijen. Dan voeren advocaten Johan Vangenechten en Tessa De Cuis de verdediging van Tom Verboven.