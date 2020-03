Assisen Antwerpen. Kleindochter zal het nooit weten: “Zou bomma nog leven als ik was blijven logeren?”

Antwerpen

Over de roofmoord op Leopoldine De Decker , zijn alle getuigen gehoord. De assisenjury luistert sinds dinsdagmorgen naar de moraliteitsgetuigen: vrienden en familie die een beeld schetsen over het slachtoffer en de vijf verdachten. Eerst kwam de familie van de vermoorde Leopoldine (76) aan het woord. Kleindochter Britney was 12 toen zij haar bomma verloor. “Bomma was als een tweede mama voor mij.”