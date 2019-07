Asielzoekers volgen hele week workshop fotografie in FOMU, resultaat te zien tijdens unieke expo David Acke

11 juli 2019

08u31 0 Antwerpen Studenten fotografie van de Karel de Grote Hoge School (Sint-Lucas) en bewoners van de asielcentra van het Rode Kruis Linkeroever, Sint-Niklaas en Westakkers volgen deze week samen het fotografietraject ‘My Space Your Space’ in het FOMU. Tijdens deze samenwerking gaan ze aan de slag met het begrip ‘ruimte’, zowel de fysieke als persoonlijke ruimte.

“Het is de vierde keer dat we dit organiseren met als doel een creatief proces door te maken dat uiteindelijk resulteert in een expo”, vertelt Gideon Hakker, gids in het FOMU. “De bewoners van de centra worden ondergedompeld in de wereld van de fotografie en dat gaat verder dan een foto nemen met smartphone. Ze krijgen professionele toestellen van Canon ter beschikking. We leren ze die te gebruiken maar tegelijk ook na te denken over perspectief, licht en compositie.” En daarnaast speelt natuurlijk ook het sociale aspect. “Dat vloeit voort uit het project natuurlijk. Je merkt dat er al snel een dynamiek ontstaat bij die mensen. Niet alleen komen ze op bijzondere plekken als Stormkop maar ontwikkelen ze ook vaardigheden. Zo zijn er een aantal die heel verlegen zijn maar compleet openbloeien”, vertelt Gideon.

En dat lijkt te kloppen als we Eris (33) uit El Salvador spreken. “Je leert Antwerpen kennen door mensen die de stad goed kennen. Ik kan ook alleen op pad gaan maar ik zou niet weten waar ik heen moet gaan.” Eris verblijft in het opvangcentrum in Sint-Niklaas. Toen hij over het project hoorde twijfelde hij geen seconde. “Dit is een mooie kans om iets bij te leren en vaardigheden te ontwikkelen. Ik zou heel graag fotograaf worden en dit geeft me de gelegenheid te leren van echte professionals.” Dat zijn foto’s gebruikt zullen worden voor een expo in het Fotomuseum vindt hij fantastisch. “Het is een hele eer. Het is toch een stukje van je ziel dat je in zo een foto legt. Dat mensen dat zullen zien vind ik onbeschrijfelijk.”

Maar zoals het voor de bewoners van de centra een leerschool is, is dat evengoed het geval voor de studenten van de KdG. Kris Kriem (22) heeft net zijn eerste jaar fotografie afgerond aan de Karel de Grote Hogeschool en melde zich aan om mee te werken aan dit project. “Omwille van verschillende redenen”, vertelt Kris. “Ik ben heel geïnteresseerd in andere culturen omdat het je andere inzichten geeft in zaken die voor ons heel vanzelfsprekend zijn. Deze mensen kijken anders naar de dingen en dat zorgt ervoor dat je als fotograaf met een frisse blik naar de wereld om jou kan kijken.” In dat opzicht vindt Kris deze workshop een win-winsituatie voor iedereen. Zowel de bewoners van de asielcentra als de studenten fotografie. “We begeleiden hen en ondertussen maken we zelf beelden en laten we ons inspireren door elkaar.”

De expo My Space Your Space is vanaf 3 augustus gratis te zien in inkomhal van het FOMU.