Arts en PVDA-politicus Dirk Van Duppen (63) getroffen door pancreaskanker PhT

13 september 2019

19u13 0 Antwerpen Dirk Van Duppen, politicus bij PVDA en bekend gezicht van Geneeskunde voor het Volk, heeft uitgezaaide pancreaskanker. Dat deelt hij zelf mee op Facebook. “De kanker is niet te genezen. Met palliatieve chemotherapie gaan we proberen zijn groei zoveel mogelijk te vertragen”, zo schrijft hij.

Van Duppen is 63. In 1981 startte hij in de Arenawijk in Deurne met de groepspraktijk ‘De Bres’. Tot vandaag werkt hij daar als huisarts. Daarna verbleef hij samen met zijn vrouw Lieve Seuntjens, net als hij arts bij Geneeskunde voor het Volk, een tijdlang in de Palestijnse vluchtelingenjampen van Shatila in Libanon. Van Duppen verwierf in 2004 internationale bekendheid met zijn boek ‘De Cholesteroloorlog’. Hij pleitte daarin voor het zogenaamde Kiwimodel voor de financiering van geneesmiddelen. Voor PVDA zetelde hij in de districtsraad van Deurne en ook een tijdje in de Antwerpse gemeenteraad.

“De diagnose is een mokerslag voor mezelf, mijn vrouw Lief, mijn kinderen, hun partners en mijn collega’s en vrienden”, vertelt hij op Facebook. “Er is heel diep verdriet. Maar er groeide ook onderlinge verbondenheid zoals ik die nog nooit in mijn leven heb ervaren.”

Van Duppen wil in het weekend van 21 en 22 september naar ManiFiesta in Bredene gaan. Dat festival van de solidariteit heeft hij tien jaar geleden nog mee opgestart als toenmalig voorzitter van Geneeskunde voor het Volk.