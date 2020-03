Arts en politicus Dirk Van Duppen overleden: stad opent online rouwregister PhT

31 maart 2020

18u08 0 Antwerpen Het Antwerps stadsbestuur opent een online rouwregister voor Dirk Van Duppen (63). De arts en PVDA-politicus uit Deurne overleed maandag aan de gevolgen van pancreaskanker.

Dirk Van Duppen startte in de jaren ’80 een groepspraktijk van Geneeskunde voor het Volk in de Deurnese Arenawijk. Hij gooide in 2004 hoge ogen met zijn boek ‘De cholesteroloorlog’. Daarin stelde hij voor om het zogenaamde kiwimodel in te voeren om de prijs van geneesmiddelen zo laag mogelijk te houden.

Voor PVDA zetelde hij in de districtsraad van Deurne en de Antwerpse OCMW- en gemeenteraad. Van Duppen was getrouwd met huisarts Lieve Seuntjens. Eén van zijn zonen, Ben, drukte zijn voetsporen in de politiek en werd vorig jaar districtsschepen in Borgerhout.

Afscheidsverhaal

In augustus vorig jaar maakte Van Duppen bekend dat hij leed aan een ongeneeslijke pancreaskanker. Begin dit jaar kwam zijn openhartig afscheidsverhaal uit: ‘Zo verliep de tijd die me toegemeten was’.

Dinsdagavond komt het rouwregister online. Wie wil, kan zijn medeleven betuigen op www.antwerpen.be/rouwregister bij het bericht over het overlijden van Dirk Van Duppen. Dat kan tot en met zaterdag 4 april.