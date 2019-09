Arts en politicus Dirk Van Duppen, getroffen door pancreaskanker, krijgt warm eerbetoon op ManiFiesta PhT

22 september 2019

20u38 8 Antwerpen Tien dagen geleden maakte de Deurnese arts en PVDA-politicus Dirk Van Duppen (63) bekend dat hij aan een ongeneeslijke pancreaskanker lijdt. Er rest hem enkel palliatieve chemo. Zondag vond hij nog de kracht om het debat ‘Samenleven doe je niet alleen’ in te leiden op de tiende ManiFiesta, het jaarlijks ‘Festival van de solidariteit’ in Bredene. Het publiek reageerde ontroerd.

Dirk Van Duppen was voorzitter van Geneeskunde voor het Volk toen hij ManiFiesta mee oprichtte. In 2004 had hij met zijn boek ‘De cholesteroloorlog’ hoge ogen geworpen. Hij pleitte daarin voor het zogenaamde Kiwimodel voor de financiering van medicijnen. Voor PVDA zetelde hij nadien in de districtsraad van Deurne. In de vorige legislatuur was hij een tijdlang Antwerps gemeenteraadslid. Zijn zoon Ben is districtsschepen in Borgerhout.

Circa 13.000 mensen zakten dit weekend af naar ManiFiesta. Deelnemers aan het debat dat Van Duppen leidde, waren prof. Catherine Van der Straeten (UGent) en prof. Paul Verhaeghe (VUB).

“Je kon een speld horen vallen. En af en toe was er een snik”, zegt Hobokens huisarts Tim Joye op Facebook. “De steun en dankbaarheid in de zaal gaf een ongelooflijk warm gevoel. Bedankt, Dirk, voor alles wat we van jou geleerd hebben.”