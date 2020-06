Artiesten maken graffitikunst onder bruggen Vaartkaai ter ere van Julie van Espen Caroline Van de Pol

28 juni 2020

18u32 1 Antwerpen Onder de bruggen aan de Vaartkaai in Merksem zijn de voorbije week verschillende graffitikunstenaars aan het werk geweest. Nadat Julie van Espen er vorig jaar om het leven werd gebracht, onderneemt de stad Antwerpen stappen om het gebied veiliger te maken. De streetart op de pijlers van de bruggen hebben veel kleur en staan in het teken van de natuur, waar Julie zo veel van hield.

De stad, het district en de politie voerden een veiligheidsscan uit van het gebied Dokske, Duvelshoek, Sportpaleis en Albertkanaal in Merksem. Op basis van de resultaten werden verschillende ingrepen gepland om het gebied veiliger en aangenamer te maken. Er werden maatregelen geformuleerd binnen vier thema’s: verlichting, cameratoezicht, sociaal-veilige werfomgeving en alternatieve maatregelen voor plekken met weinig sociale controle.

Om de veiligheidsbeleving van het volledige traject te verbeteren, zet de stad onder andere in op het aanpakken van de pijlers van de bruggen. Street Art Antwerp engageerde zich om kunstwerken te maken voor alle slachtoffers van seksueel geweld. Ze zullen dit realiseren op de blinde muur van het bedrijf Candico, vlak naast de Burgemeester Gabriel Theunisbrug. Bijkomend zal de stad streetart voorzien op de pijlers van de brug van de Antwerpse Ring, de muur van de spoorwegbrug en de pijlers van de Noorderlaanbrug.

Geïnspireerd door de natuur

Deze maand werkten verschillende artiesten op uiteenlopende plekken langs het jaagpad. Een van hen is SMOK, een kunstenaar die al meer dan dertig jaar graffitiwerken maakt over de hele wereld. “Ik beschilderde de pilaar met kleurrijke vogels en een pioen, Julie haar lievelingsbloem. We kregen de opdracht om veel kleur te gebruiken en ons te laten inspireren door de natuur.“ De afgeleverde kunstwerken zullen een plaats krijgen in de Street Art Antwerpen-toer.

Naast het aanbrengen van streetart, bevorderde stad in samenwerking met Mooimakers de properheid van het gebied. Vanaf de tweede week van juni werd er zwerfvuil en sluikstort opgeruimd, groen gesnoeid, onkruid verwijderd en bloembollen aangeplant. Het jaagpad, de Vaartkaai, Carrettestraat en Straatsburgdok kregen een intensieve veegbeurt en een reiniging van de rioolkolken. De stad plant op korte en lange termijn nog meer ingrepen.