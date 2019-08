ArmenTeKort zoekt met brutale boodschap buddy’s voor mensen in armoede David Acke

09 augustus 2019

15u27 0 Antwerpen “Geef geen rotte frank aan kansarmen!” Met die slogan pakte ArmenTeKort deze maand uit. Een niet mis te verstane boodschap die menig passanten choqueerde. Maar wie de kleine lettertjes las wist dat het een campagne was om kansarmoede aan te pakken door het zoeken van buddy’s. Baptiste Vuylsteke zag de boodschap en enkele dagen later stelde hij zich kandidaat.

Een reeks opmerkelijke affiches verscheen afgelopen maand in het Antwerpse straatbeeld: “Geef geen rotte frank aan kansarmen!”. Het is een campagne van de Antwerpse vzw ArmenTeKort waarmee ze de aandacht wil vestigen op hun buddywerking waarbij vrijwilligers een 1-op-1 relatie opbouwen met een stadsgenoot in kansarmoede. Achter de brutale slogan steekt dus een heel warme boodschap: Mensen in kansarmoede verdienen meer respect en aandacht van ons allemaal.

5.000 buddykoppels

“ArmenTeKort is ervan overtuigd dat kansarmoede nog beter begrepen en bestreden kan worden vanuit het oogpunt van de persoon die leeft in kansarmoede, complementair met de bestaande, professionele hulpverlening. ArmenTeKort zet daarom in op persoonlijke relaties tussen kansrijke en kansarme stadsgenoten. Een relatie gebaseerd op het geven van tijd, onvoorwaardelijke vriendschap, vertrouwen en gelijkwaardigheid”, vertelt Rik Rijnders van ArmenTeKort vzw. “Meer dan 670 buddyduo’s gingen intussen al samen op pad. Tegen 2023 wil ArmenTeKort 5.000 buddykoppels samenbrengen. Dat zijn 10.000 Antwerpenaren die samen gaan voor een warmere, menselijker maatschappij. Iedereen in Antwerpen wordt uitgenodigd om mee het verschil te maken.

Baptiste Vuylsteke (25) kwam na een nachtje stappen op de Gentse Feesten terug thuis op Antwerpen Zuid. Op weg naar huis kwam hij de affiche tegen. “Mijn eerste idee was dat dit heel grof was maar al snel besefte ik ook dat de kleine lettertjes veel zouden verduidelijken”, vertelt hij. “Thuis zocht ik wat meer informatie op het internet en ik was eigenlijk meteen overtuigd van het idee erachter. Tijdens een infosessie kreeg ik meer uitleg en kwam ik tot de conclusie dat hun slogan ook echt klopt. Mensen in armoede hebben niets aan jouw geld, wat ze echt nodig hebben is iemand die hen helpt hun plek in de maatschappij terug te vinden. Deze mensen hebben amper tot geen sociaal contact en een buddy kan hen daarbij helpen.”

Binnenkort zal Baptiste een opleiding volgen bij de vzw. Daar zal hij leren hoe je het best met deze situatie omgaat en hoe de mensen in armoede optimaal kan helpen en begeleiden. “Maar ik zal er ook mezelf kunnen voorstellen. Wat mijn hobby’s zijn, hoe ik in het leven sta en wat ik fijn vind om te doen. Zo kan de vzw een buddy vinden met wie het klikt.”

Kleine moeite

Zelf is Baptiste volledig overtuigd van deze manier van werken en beseft hij hoeveel geluk hij heeft. “Armoede heeft niet altijd te maken met drugs of andere negatieve dingen. Soms is het ook gewoon pech hebben. Ik heb het geluk gehad nooit in armoede te hebben geleefd, de opleiding te kunnen volgen die ik wilde en altijd op mijn ouders en familie te kunnen terugvallen. Dat geluk heeft zeker niet iedereen. Af en toe eens afspreken met je buddy en eens een wandeling maken is dan ook het minste wat ik terug kan doen.”

Wie zelf een buddy wil worden, kan zich aanmelden voor de eerstvolgende infosessie op zaterdag 27 juli.