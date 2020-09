ArmenTeKort vzw zoekt nog 300 Antwerpenaren voor een gratis opleiding tot buddy Caroline Van de Pol

01 september 2020

19u16 0 Antwerpen ArmenTeKort, de in Antwerpen gevestigde organisatie voor armoedebestrijding, leidde al meer dan duizend mensen op tot buddy. Na het behalen van een ‘Meester in Empowerment’, bieden deze als vrijwilliger hulp aan stadsgenoten in moeilijkheden. “Dit jaar zoeken we nog 300 extra mensen die de gratis opleiding willen volgen.”

Ook de buddy’s van ArmenTeKort vzw volgen terug les op deze eerste schooldag. De organisatie verbindt op grote schaal kansrijke en kanszoekende Antwerpenaren om samen op pad te gaan. “De duo’s kiezen zelf welke activiteiten ze samen doen en vanuit die klik ontstaan er nieuwe kansen. Via onze opleiding bereiden we vrijwilligers voor om op een gelijkwaardige manier - zonder vooroordelen - hulp te bieden aan een stadsgenoot in moeilijkheden”, vertelt Rik Rijnders, coördinator communicatie van ArmenTeKort.

Met de duizendste opgeleide buddy van enkele maanden geleden bereikte ArmenTeKort een mijlpaal, maar nog lang geen eindpunt. De organisatie wil de komende drie jaar nog 4.000 kanszoekende Antwerpenaren met evenveel kansbiedende buddy’s de weg naar een beter leven doen inslaan. In wat nog rest van 2020 is de organisatie op zoek naar 300 extra mensen die de opleiding willen volgen. Sinds mei kan dat ook volledig online.

Gratis opleiding

“Hoe professioneel de opleiding van ArmenTeKort ook wordt opgevat, voor de cursisten is ze gratis. De enige investering die wordt verwacht, is tijd en engagement”, vertelt Rik Rijnders. De cursus bestaat uit negen workshops. Eerst leert de toekomstige ArmenTeKort-buddy de kansarmoede in Antwerpen van nabij kennen. Vervolgens wordt de cursist getraind om onbevooroordeeld met een kanszoekende in verbinding te treden en wederzijds vertrouwen op te bouwen. Een derde deel van de opleiding focust op het ‘helpen zonder te helpen’.

“De cursisten leren mensen in kansarmoede te ondersteunen zodat ze de regie over hun eigen leven in handen nemen. Hierdoor zien ze zichzelf niet enkel als een bron van problemen, maar ook van oplossingen.” De cursisten worden tot slot via praktijksessies op het daadwerkelijke buddyschap voorbereid. Ze leren hun eigen opinies, meningen en adviezen tussen haakjes te zetten en de kwaliteiten van hun kansarme buddy aan te spreken. “Het is niet onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat onze buddy niet in zijn ongeluk loopt. We moeten er gewoon zijn en een luisterend oor bieden”, vertelt een cursist in opleiding.

Persoonlijke verrijking

Naast de opgedane kennis en vaardigheden van de sector levert de cursus ook een persoonlijke verrijking op. Ondanks het feit dat 17% van de Antwerpenaren in armoede leeft, is voor vele mensen kansarmoede nog onbekend terrein. “De coaches zijn ervaringsdeskundigen en experts in hun vakgebied. Ze slagen er in je kijk op het leven in het algemeen en op kansarmoede in het bijzonder op een verfrissende manier te verbreden, én ze helpen je ook nieuwe talenten ontwikkelen.”

Wie interesse heeft om één van die bijzondere buddy’s van ArmenTeKort te worden, kan zich rijkelijk van informatie voorzien via de website.