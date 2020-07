ArmenTeKort vraagt Antwerpenaar om “klik” te maken en grenzen tussen kansrijke en kansarme bubbels te doorbreken met nieuwe campagne David Acke

30 juli 2020

11u59 0 Antwerpen ArmenTeKort lanceert een nieuwe campagne die de Antwerpenaar vraag om de “klik” te maken. Met affiches wil de organisatie de Antwerpenaar oproepen om een kansarme persoon op te nemen in jouw bubbel en een buddy te worden. “We willen de grenzen doorbreken tussen kansrijke en kansarme bubbels.”

Antwerpen kreunt onder strenge coronamaatregelen. Niet bepaald het moment voor een campagne die zich afvraagt of de Antwerpenaar klaar is voor ‘de klik’, lijkt het. Maar niets is minder waar: die klik is nu meer dan ooit nodig, zegt ArmenTeKort. De organisatie werft met veel overtuiging nieuwe vrijwilligers. En alles corona-proof!

Sneller dan verwacht gingen de COVID-19-besmettingen weer de hoogte in, met Antwerpen als epicentrum. En al ging Vlaanderen niet opnieuw in lockdown, in Antwerpen lijkt het er sterk op. “Tijdens de eerste golf bleek dat COVID-19 en de maatregelen die ons worden opgelegd enorm inhakken op mensen in kansarmoede. ArmenTeKort lanceerde daarom een affiche-campagne met de vraag om de klik te maken. De affiches roepen de Antwerpenaar om nu buddy te worden voor een stadsgenoot die leeft in kansarmoede. Buddy’s ontmoeten elkaar, gaan samen op stap en worden vrienden. Vanuit die klik ontstaan er nieuwe kansen”, klinkt het bij ArmenTeKort.

Grenzen doorbreken

“De verbindingen tussen mensen staan in Antwerpen weer zwaar onder druk, nu we in streng beperkte bubbels moeten leven”, zegt Rik Rijnders van ArmenTeKort. “Dat we precies nu mensen oproepen om samen met ons de klik te maken, betekent niet dat we de bubbelquota willen overschrijden, maar dat wel de grenzen tussen kansrijke en kansarme bubbels willen doorbreken. Er nu zijn voor iemand in moeilijkheden zal onze samenleving net sterker maken. Dat kan door iemand in kansarmoede effectief in je bubbel op te nemen als ArmenTeKort buddy.”

Na het volgen van een online infosessie krijg je bij ArmenTeKort een opleiding, van experts in hun vakgebied, die je inzichten geven in hoe kansarmoede leeft in Antwerpen en je grondig voorbereidt op een buddyschap. Deze opleiding biedt ArmenTeKort gratis aan en werd inmiddels al door meer dan 1.000 cursisten gevolgd. De organisatie wil de komende drie jaar 5.000 kanszoekende Antwerpenaren met evenveel kansbiedende buddy’s de weg naar samenleving zonder kansarmoede doen inslaan, en om dat doel te bereiken, mag zelfs iets als een virus de werking niet doen stilvallen.

Er zijn online infosessies op 6, 11 en 19 augustus om 20.00, 19.00 en 11.00 uur. Daarvoor inschrijven en al heel wat nuttige info ophalen, kan via www.armentekort.be, hetzelfde webadres waar je je kan melden als je klaar bent voor de klik.