Arena Beach brengt het strand naar Deurne Jan Aelberts

19 juni 2019

10u59 0 Antwerpen Ver moet een Antwerpenaar dankzij Sint-Anneke nooit rijden om het strand te zien. En deze zomer kan je ook in Deurne tien dagen lang zandkastelen bouwen. Met zomerbar Arena Beach komt van 4 tot en met 14 juli het strand naar het Arenaplein in Deurne.

Het programma belooft in ieder geval veel goeds en zit stampvol. De dagen beginnen met fitness, yoga of een potje petanque. Vrijdag 5 juli kan je een match beachsoccer spelen, zondag 7 juli is er een beachkorfbaltornooi. Voor wie het liever rustig houdt staat de bibbus elke dag geparkeerd op het Arenaplein met de nodige lectuur.

De dagen worden natuurlijk afgesloten met de zomerbar ‘BARena Beach’ die open zal zijn tot 21 uur. De volledige agenda vind je hier.