Archeologen vinden restanten van 13de-eeuws gebouw in Antwerpse binnenstad BJS

13 september 2019

16u32 0 Antwerpen Bij opgravingen in de Antwerpse binnenstad zijn restanten gevonden van een gebouw uit de 13de eeuw, of zelfs nog ouder. Het gaat om overblijfselen van een pand met houten palen, riet en vlechtwerk, maar ook een omgevallen wand en een aantal planken. “Verrassend dat zo’n oude houten structuren de tand des tijds hebben doorstaan”, zeggen stadsarcheologen.

De opgravingen vonden plaats voorafgaand aan de aanleg van een nieuwe semipublieke binnentuin met ondergrondse fietsenparking tussen de Suikerrui, Gildekamersstraat, Zilversmidstraat en Kaasstraat, oftewel in het gebied tussen het stadhuis en de Schelde. Het terrein wordt vijf meter diep afgegraven en gezien de ligging in het historisch centrum van de stad is archeologisch onderzoek dan verplicht.

Het was al langer bekend dat de locatie in kwestie al voor 1200 was opgenomen in een omwalling, nadat de burcht aan Het Steen werd vergroot tot een 19 hectare groot gebied - de “Ruienstad”. De nieuwe vondsten kunnen volgens de stad inzicht bieden in hoeverre het gebied al geürbaniseerd was naar middeleeuwse normen en welke activiteiten en ambachten er toen in de omgeving werden uitgevoerd. Er werden trouwens ook al voorwerpen gevonden zoals een leren zwaardschede met vergulde versieringen uit de 12de eeuw, een benen schaats met gladde onderkant uit de 14de eeuw, munten, fossiele haaientanden en een aquamanile - een kruikje in de vorm van een dier dat gebruikt werd om de handen te wassen.

De archeologen blijven op de site nog tot midden oktober aan de slag. “De komende weken wordt er nog dieper gegraven”, zegt burgemeester Bart De Wever (N-VA). “Mogelijk zouden er Romeinse vondsten uit de 2de tot 3de eeuw aangetroffen kunnen worden. Eerder werden immers ook Romeinse vondsten aangetroffen in de kelders van het stadhuis en Het Steen.”