Arbeidsongeval op werf Teniersplaats: twee gewonden CVDP

07 maart 2020

10u08 2 Antwerpen Op de Teniersplaats in Antwerpen geraakten twee arbeiders z aterdagochtend gewond tijdens een arbeidsongeval op een werf.

Rond half tien vanmorgen zijn twee arbeiders gewond geraakt op een werf aan de Teniersplaats. Ze waren aan het werk in een bouwput over de Antwerp Tower. “Op die plaats wordt beton gestort in specifieke bekistingen. Om die op z’n plaats te houden, maken ze gebruik van metalen stutten”, zegt Wouter Bruyns van Politiezone Antwerpen. “Om onbekende reden is één van de stutten losgekomen en op de slachtoffers beland. De brandweer bevrijdde de mannen en de slachtoffers werden overgedragen over aan het medisch personeel. Nadien werden ze naar het ziekenhuis gebracht.” Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. Er volgt een onderzoek naar de omstandigheden van het ongeval onder leiding van de arbeidsauditeur.