Arbeidshof en hof van beroep Antwerpen werken door tijdens coronacrisis: “Slechts 20 procent van zaken werd uitgesteld” CVDP

25 mei 2020

12u00 0 Antwerpen Ondanks de coronacrisis bleven het arbeidshof en het hof van beroep in Antwerpen de voorbije maanden doorwerken. Uit cijfermateriaal blijkt dat slechts een vijfde van de zaken werd uitgesteld.

Het arbeidshof en het hof van beroep reiken de cijfers aan in een persmededeling. Voor het arbeidshof werden alle arresten tijdig uitgesproken en werden er 107 zaken in beraad genomen. Slechts 20 procent van de vastgestelde zaken werd uitgesteld vanwege de coronacrisis. Die zaken zullen nog voor eind juni gepleit kunnen worden, tenzij partijen vragen om de zaak uit te stellen.

Burgerlijke dossiers

In het hof van beroep werden in totaal 617 burgerlijke dossiers in beraad genomen tussen 16 maart en 15 mei. Dat is 70,11 procent van het aantal zaken in dezelfde periode vorig jaar. In burgerlijke zaken werden zaken in beraad genomen zonder pleidooien en werd gepleit via videoconferentie. Na aanpassing van de zittingszalen worden zaken nu ook meer en meer in het gerechtsgebouw gepleit. Om de veiligheidsafstand steeds te kunnen respecteren, worden de zaken op een vooraf bepaald uur opgeroepen.

Strafrechtelijke zaken

Het hof van beroep behandelde de voorbije maanden ook strafrechtelijke zaken. In de kamer van inbeschuldigingstelling werden 459 zaken behandeld (83,61% ten opzichte van zelfde periode vorig jaar) en in de C8-kamer 64 zaken ten gronde, geselecteerd op hun spoedeisendheid (33,68% ten opzichte van zelfde periode vorig jaar). In de C7-kamer voor burgelijker belangen werden 14 zaken behandeld (60,87% ten opzichte van zelfde periode vorig jaar) en in de jeugdbescherming 39 zaken (82,98% ten opzichte van zelfde periode vorig jaar). Er werden in deze periode 281 uitspraken gedaan in strafzaken die ook voor de coronacrisis in beraad genomen waren (122,70% ten opzichte van zelfde periode vorig jaar).