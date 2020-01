Arbeider wast handen met benzine terwijl hij rookt: doeken schieten in brand Jan Aelberts

18 januari 2020

15u33 0 Antwerpen Een 22-jarige arbeider die aan het werk was op een werf in de Molenstraat, heeft zichzelf ei zo na in brand gestoken. Hij waste per ongeluk zijn handen met benzine. Omdat hij ondertussen aan het roken was, vatten de natte doeken brand.

Op een werf aan de Molenstraat ontstond vrijdagmiddag rond 13 uur een kleine brand. In een appartementsgebouw in verbouwing wilde één van de werkmannen zijn handen wassen na een klus. Hij gebruikte daar enkele doeken voor en wat hij dacht water te zijn. De bus die hij nam om de handen te spoelen, bevatte geen water maar benzine. Omdat het slachtoffer een sigaret aan het roken was, vatten de intussen natte doeken met benzine vuur. De man zelf had als bij wonder geen verzorging nodig. Er was wel lichte schade aan een net geplaatste vensterdeur.