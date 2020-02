Aquafin en Water-link bouwen nieuwe pompstations voor stedelijk afval- en regenwater PhT

03 februari 2020

13u59 0 Antwerpen De Royerssluis wordt de komende jaren veel langer en breder. De renovatie moet de capaciteit van de binnenvaart ten goede komen. Het gevolg is wel dat drinkwatermaatschappij Water-link en waterzuiveringsbedrijf Aquafin nieuwe pompstations gaan bouwen voor het afval- en regenwater van de binnenstad en enkele districten. Maandag is het startschot voor de werkzaamheden gegeven.

De Royerssluis is nu 180 meter lang en 22 meter breed. Dat wordt na de werkzaamheden 230 en 36 meter. Het pompstation Royerssluis ligt in de uitbreidingszone. Het gebouw zal worden afgebroken. Er komt een nieuw afvalwaterpompstation aan de Mexicostraat. En dat is niet alles: een ander pompstation ter hoogte van de Siberiastraat moet eveneens verdwijnen. Aquafin en Water-link bouwen daarom een nieuw vijzelgemaal aan de Droogdokken. Dat kan tot 8.000 liter water per minuut verwerken.

Onder het Kattendijkdok moet ook nog een persleiding worden aangelegd die het afvalwater van het toekomstige pompstation aan de Mexicostraat zal afvoeren naar de zuiveringsinstallatie van Aquafin op het Zuid.

Alles samen gaat het om een investering van 23 miljoen euro. André Gantman, voorzitter Water-link, verwacht dat het waterbedrijf de komende jaren in totaal 300 miljoen euro zal investeren in nieuwe riolen in de regio Antwerpen.

Verkeershinder

Vanaf maart zal het aantal rijbanen tussen de Siberiabrug en de Lefebvrebrug worden beperkt om de koker tussen de huidige ruien en het nieuwe vijzelgemaal aan te leggen. Wanneer de kokers klaar zijn, legt aannemer BESIX een definitieve omleidingsweg. Doorgaand verkeer in beide richtingen blijft mogelijk.

Aan de Mexicostraat moeten fietsers tussen de Kambalastraat en de Straatsburgbrug vanaf half februari tijdelijk naar de westzijde van de weg uitwijken.