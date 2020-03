Applaus weerklinkt in de Antwerpse straten om alle zorgverleners te bedanken voor hun inzet ADA

18 maart 2020

20u23 5

Stipt om 20 uur gingen de ramen van de huizen in de Mellaertsstraat in Borgerhout open en applaudisseerden tientallen mensen om alle zorgverleners een hart onder de riem te steken. Door de coronacrisis moeten zij immers lange dagen kloppen en doordat iedereen in quarantaine zit is dit de enige manier waarom deze mensen bedankt kunnen worden. Niet alleen in Borgerhout weerklonk een warm applaus maar ook in andere delen van Antwerpen, zoals in de Haantjeslei.

Het idee komt over van Italië. Daar weerklinkt naast het applaus ook vaak opera of het Italiaanse volkslied.