Appeltje voor onderweg: fruitveiling trakteert reizigers tijdens International Apple Day BJS/BLG

21 oktober 2019

12u17 0 Antwerpen BelOrta, de grootste groente- en fruitveiling van België, heeft maandagochtend in Centraal-Station appels uitgedeeld aan pendelaars op weg naar het werk. De fruitveiling deed dat naar aanleiding van “International Apple Day”, de wereldwijde “appel-hoogdag” die sinds 1990 wordt gevierd. Ook tijdens de avondspits volgt er nog een weggeefactie.

International Apple Day is een van oorsprong Brits initiatief dat enerzijds appels wil promoten als een gezond en veelzijdig product, maar anderzijds ook bewustzijn wil creëren rond ecologie, biodiversiteit en lokale productie. Het is de eerste keer dat BelOrta deelneemt aan de festiviteiten.

Medewerkers van de fruitveiling stonden maandagochtend in alle vroegte klaar in de stations Antwerpen-Centraal, Gent Sint-Pieters en Ottignies en op enkele drukke verkeersknooppunten in Antwerpen, Gent, Hasselt en Brussel. Ze deelden er duizenden appels uit aan passerende pendelaars die zin hadden in een tussendoortje. “Onder de noemer ‘een appeltje voor onderweg’ verrassen we pendelaars en automobilisten over heel België met een heerlijk lekker én voedzaam appeltje van eigen bodem”, klinkt het bij BelOrta. “Dé ideale vitamineboost om de ochtendrush door te komen.”

Ook voor BelOrta staat de actie in het teken van de lokale productie van appels. “De vruchtbare grond en het gunstige klimaat in ons land stellen ons in staat om elk seizoen weer heerlijk, voedzaam en kwaliteitsvol fruit te kweken”, luidt het.