Appartementsbrand op het Zuid: één bewoner naar ziekenhuis Sander Bral

10 oktober 2019

16u38 Antwerpen De brandweer snelde zich woensdagavond naar het Zuid voor een woningbrand. De brand was snel onder controle maar een bewoonster had wel te veel rook ingeademd en werd naar het ziekenhuis vervoerd.

De brand deed zich voor in een appartement op de hoek van de Volkstraat met de Scheldestraat. De oorzaak van de brand wordt onderzocht, wellicht was ze accidenteel en ontstond ze in de keuken van de woning. Er kwam veel rook vrij bij het brandje en de bewoonster werd erdoor bevangen. Ze werd met rookintoxicatie naar het ziekenhuis gebracht.

De woning is onbewoonbaar verklaard.