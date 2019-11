App laat patiëntjes even ontsnappen aan ziekenhuisomgeving (en 11-jarige Mauro leert hen hoe dat moet)



CVDP

20 november 2019

19u44 0 Antwerpen Vandaag lanceerde het UZA in Edegem de applicatie ‘VR Wonderwater’. Hiermee kunnen kinderen met de hulp van virtual reality even ontsnappen uit de ziekenhuisomgeving. Uitvinder Mauro Druwel (11) maakte een handleiding om de patiënten van de kinderafdeling te leren spelen met de nieuwe app.

Met ‘VR Wonderwater’ kan een ziekenhuiskamer getransformeerd worden tot een fantasiewereld. Kinderen kunnen met de app en een virtual reality-bril virtuele figuren in hun eigen omgeving plaatsen. “We hopen dat de patiënten van de kinderafdeling met onze applicatie even kunnen ontsnappen uit de ziekenhuisomgeving”, vertelt Elfie De Vos van de vereniging rond jeugdfilms (JEF).

Ontwikkeling

JEF organiseert jaarlijks het jeugdfilmfestival tijdens de krokusvakantie. “De kinderen in het ziekenhuis kunnen de films volgen vanuit hun bed, maar ze zijn niet in staat om mee te doen met onze workshops. Daarom wilden we iets ontwerpen waarmee ze zich wel actief kunnen amuseren in hun ziekenhuiskamer.” Samen met VRT Sandbox en de technologische start-ups Soulmade en Hunsk ontwikkelde JEF ‘VR Wonderwater’. De 3D-figuren uit de applicatie werden ontworpen aan de hand van tekeningen van de kinderen uit het ziekenhuis.

Vandaag leerde kindwetenschapper Mauro de kinderen van het ziekenhuis spelen met de nieuwe applicatie. “Ik testte de app eerst zelf en maakte daarna een tutorial met een uitleg over de werking ervan.” Mauro is enthousiast over de applicatie en vindt het geweldig dat de zieke kinderen zich ermee kunnen amuseren. “De app is ook gemakkelijk downloadbaar en gratis.”

Robots

Mauro is al sinds zijn zes jaar geïnteresseerd in technologie. “Ik leerde in het eerste leerjaar programmeren met de organisatie CoderDojo. Nadien ontwierp ik een robot die wc-papier komt brengen als je op een knop duwt.” Het bleef niet bij die eerste uitvinding. Mauro ontwikkelde verder een robot die berekent hoeveel water iemand moet drinken en vond een applicatie uit voor een vriend met diabetes. “Met die applicatie krijgen zijn ouders ’s nachts een melding wanneer zijn bloedsuikerspiegel te laag is. Voordien kon hij enkel manueel zijn suikerwaarden checken.”

Later wilt Mauro graag wetenschapper worden. “Ik wil nieuwe dingen blijven uitvinden om mensen mee te helpen.” Ook vandaag vond hij het fijn om de kinderen van het ziekenhuis te assisteren met de nieuwe applicatie. “Hopelijk zal de applicatie hen veel plezier brengen en ook helpen tegen verveling.”

‘VR Wonderwater’ is gratis downloadbaar via de Appstore, Google Play en Oculos Store.